Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.10 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 21.10 were approximately:особового складу / personnel ? близько/ about 66750 (+100) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 2573 (+6) од,бойових броньованих машин / APV ? 5258 (+3) од,артилерійських систем / artillery systems – 1648 (+2) од,РСЗВ / MLRS – 372 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 189 (+0) од,літаків / aircraft – 269 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 243 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1325 (+14),крилаті ракети / cruise missiles ? 329 (+0),кораблі /катери / warships / boats ? 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4006 (+1) од,спеціальна техніка / special equipment ? 147 (+0).Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!