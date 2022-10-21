Ракетний обстріл критичної інфраструктури на Рівненщині – розпочато розслідування

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженняхх за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).За даними слідства, вранці 22 жовтня 2022 року збройні сили рф обстріляли крилатими ракетами низку об’єктів енергетичної інфраструктури Рівненщини.На місця виїжджала слідчо- оперативна група, а також керівництво обласної прокуратури, Управління СБУ в Рівненській області та ГУ НП в області.Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Рівненській області.