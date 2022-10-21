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Ракетний обстріл критичної інфраструктури на Рівненщині – розпочато розслідування

Рівненська область / Новини регіону / Війна з московитами 23-окт, 2022, 08:299 prov 0
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженняхх за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, вранці 22 жовтня 2022 року збройні сили рф обстріляли крилатими ракетами низку об’єктів енергетичної інфраструктури Рівненщини.
На місця виїжджала слідчо- оперативна група, а також керівництво обласної прокуратури, Управління СБУ в Рівненській області та ГУ НП в області.
Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Рівненській області.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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