«Вибивали» борг у підприємця з погрозами – у Житомирі судитимуть «смотрящого» над довічно ув’язненими та його спільника

Прокурори Житомирської обласної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно двох осіб за фактом вимагання з погрозою застосування насильства та знищення майна (ч. 4 ст. 189 КК України). Також, одного з них - «кримінального авторитета» - ще й за умисне поширення у суспільстві злочинного впливу (ч. 1 ст. 255-1 КК України), а його спільника – за звернення за застосуванням такого впливу (ч. 1 ст. 255-3 КК України).Як повідомлялося раніше, «вибиванням» боргу, погрозами підприємцю фізичною розправою та знищенням майна займалися двоє осіб, засуджених до довічного позбавлення волі в одній з колоній Житомира. Зокрема, житель Вінниччини, який 35-й рік відбуває довічне покарання та має статус так званого «смотрящого» над «довічниками», відгукнувся на прохання засудженого «вибити» з місцевого підприємця частину боргу – 2000 доларів США.Дізнавшись номер телефону боржника та сімейні обставини, вимагав у нього борг із відсотками – на 500 доларів США більше. Обвинувачений настирно телефонував (протягом червня-липня цього року здійснив близько десятка дзвінків), щораз погрожуючи потерпілому та його матері фізичною розправою, знищенням автомобіля тощо.Викрили злочинні дії «довічників» за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, Управління СБ України в області та Головне управлінням Нацполіції в області, яке проводило досудове розслідування.