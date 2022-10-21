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«Вибивали» борг у підприємця з погрозами – у Житомирі судитимуть «смотрящого» над довічно ув’язненими та його спільника

Новини регіону / Житомирська область 23-окт, 2022, 08:319 prov 0
Прокурори Житомирської обласної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно двох осіб за фактом вимагання з погрозою застосування насильства та знищення майна (ч. 4 ст. 189 КК України). Також, одного з них - «кримінального авторитета» - ще й за умисне поширення у суспільстві злочинного впливу (ч. 1 ст. 255-1 КК України), а його спільника – за звернення за застосуванням такого впливу (ч. 1 ст. 255-3 КК України).
Як повідомлялося раніше, «вибиванням» боргу, погрозами підприємцю фізичною розправою та знищенням майна займалися двоє осіб, засуджених до довічного позбавлення волі в одній з колоній Житомира. Зокрема, житель Вінниччини, який 35-й рік відбуває довічне покарання та має статус так званого «смотрящого» над «довічниками», відгукнувся на прохання засудженого «вибити» з місцевого підприємця частину боргу – 2000 доларів США.
Дізнавшись номер телефону боржника та сімейні обставини, вимагав у нього борг із відсотками – на 500 доларів США більше. Обвинувачений настирно телефонував (протягом червня-липня цього року здійснив близько десятка дзвінків), щораз погрожуючи потерпілому та його матері фізичною розправою, знищенням автомобіля тощо.
Викрили злочинні дії «довічників» за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, Управління СБ України в області та Головне управлінням Нацполіції в області, яке проводило досудове розслідування.
Джерело.
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