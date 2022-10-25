Дефіцитні яйця: коли стабілізуються ціни

Ціни на яйця у супермаркетах злетіли до 65-80 грн за десяток. В цілому ціни на них за останній місяць виросли вдвічі. А у деяких магазинах цей продукт і зовсім зник з полиць. Чому дорожчають яйця, чи продовжиться їхній дефіцит та якою може бути вартість до кінця року – розбирався Центр громадського моніторингу і контролю.





Фактор війни

Коливання цін на яйця триває з початку року. Так, у січні середня вартість яєць була на рівні 35 грн. У лютому-березні вони в середньому коштували 33-34 грн за десяток. Навесні яйця різко впали в ціні — до 24,8 грн та 19,39 грн за десяток у квітні та травні відповідно. Влітку яйця знову почали дорожчати. У серпні середня вартість десятка коливалась в межах 28 грн. У вересні яйця подорожчали у середньому до 35 грн. А в жовтні їхня вартість зросла до 60-80 грн.

Перша причина такого здорожчання – війна. За оцінками Союзу птахівників, промислове виробництво яєць через війну зменшилося приблизно на 20%, адже частина виробництв опинилися на окупованих територіях. Наприклад, припинили роботу або скоротили виробництво Дмитрівська птахофабрика у Донецькій області та філія Богодухівської птахофабрики на Харківщині. На тимчасово окупованій території опинився птахокомплекс «Чорнобаївський» (Херсонщина), який був одним із найбільших виробників яєць в Україні.

Крім того, через війну, невизначеність ситуації та зростання вартості виробництва деякі підприємства позапланово позбавилися поголів’я курей-несучок та зупинили інкубацію яєць для отримання курчат. Проте з липня багато підприємств на деокупованих територіях вже почали відновлювати виробництво.





Сезонність та економіка

Наближення зими завжди впливає на вартість яєць. Адже влітку виробництво яєць у домогосподарствах традиційно зростає, а взимку навпаки – падає. Це, відповідно, впливає на ціни.

Ще одна причина – здорожчання виробництва. По-перше, ціни на зерно в Україні через деблокаду портів зросли, а значить годувати курей комбікормом стало дорожче. По-друге, через зростання цін на енергоносії підскочили ціни на логістику. По-третє, на формування ціни вплинуло коливання курсу гривні.

«Через військові дії, знищення птахівничих комплексів, проблеми з логістикою різко скоротилося поголів’я курей та виробництво в цілому. Виробники яєць змушені були продавати продукцію нижче за собівартість. Із вересня відновився сезонний споживчий попит, але кількість поголів’я в областях, в яких традиційно вирощують яєчних курей, ще не відновлено, на це потрібно щонайменше два-три місяці. В результаті на ринку пропозиція яєць знизилась, що спровокувало стрибок цін», – пояснив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Позитивні очікування

Ціни на яйця в Україні стабілізуються до кінця жовтня, а далі — почнуть знижуватися, заявив директор Союзу птахівників України Сергій Карпенко під час брифінгу у Медіацентрі Україна.

«Очікуємо в цьому місяці збільшення пропозицій від промислового сектору завдяки збільшенню виробництва. Адже підприємства почали відновлювати своє поголів’я у червні-липні. У жовтні буде стабілізація цін на яйця, і очікуємо, що вже в листопаді буде зниження цін на полицях магазинів», — запевнив Сергій Карпенко.

Цю інформацію підтвердив і Тарас Висоцький. За його словами, вже до кінця жовтня Україна вийде на зниження і стабілізацію цін на яйця на рівні довоєнного часу.

Крім того, Антимонопольний комітет України почав перевірку щодо суттєвого здорожчання курячих яєць протягом вересня та жовтня. Там вважають, що підвищення цін на них може не мати об'єктивних підстав, навіть попри тяжкі економічні наслідки війни.

У АМКУ зазначили, що загальна інфляція та зростання індексу споживчих цін на харчові продукти не корелюється зі стрімким зростанням вартості яєць, а вартість кормів для курей залишається доволі низькою. Крім цього, про втрату поголів'я курей та виробничих потужностей повідомив тільки один виробник, а від інших учасників ринку така інформація не надходила. Тому зараз у комітеті нема інформації, яка б підтверджувала наявність об’єктивних факторів для подорожчання яєць одразу на 54% за місяць.

Оксана Коваль,медіа-координатор Центру громадського моніторингу та контролю.