Якою буде погода в листопаді

Листопад – останній осінній місяць, це вже передзим’я. У цей місяць посилюється приплив холодних арктичних мас повітря у наші широти і відчутнішим стає зниження та коливання температур. У порівнянні із жовтнем середньомісячна температура повітря знижується на 6? і становить близько 2? тепла.

За даними Українського гідрометцентру та світових центрів середньомісячна температура повітря у листопаді 2022 року очікується 3,1?, що вище за середні багаторічні значення. Клькість опадів – 46 мм, тобто в межах норми.

Загалом, у період 19-25 листопада по області здійснюється перехід середньодобової температури повітря через 0? у бік від’ємних значень, тобто настає зимовий режим погоди.

Листопад – найпохмуріший місяць року. Дуже часто хмари звисають аж до землі, часто буває мряка, затяжні дощі, а під кінець місяця – дощ зі снігом. Бувають хуртовини, ожеледь, налипання мокрого снігу. Нерідко у другій половині місяця утворюється сніговий покрив, а в окремі роки він навіть сталий.

Кількість опадів у листопаді дорівнює 46 мм. Середня багаторічна кількість днів з опадами складає 14-16.

За період з 1966 по 2021 рік у листопаді спостерігалися такі стихійні метеорологічні явища ІІ та ІІІ рівня небезпечності: 3 випадки сильного снігу (20-25 мм), 1 випадок утворення сильної ожеледі діаметром 34 мм, 1 випадок сильного налипання мокрого снігу (діаметр 41 мм), 3 випадки сильного вітру з максимальною швидкістю 28-34 м/с, 3 випадки сильного туману з погіршенням видимості < 100 м, 1 випадок надзвичайної хуртовини з максимальною швидкістю вітру 25 м/с.

Не дивно, що цей місяць має такі характеристики, адже в останню неділю жовтня Україна в же переходить на зимовий час.