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Поліцейські викрили жителя Сарненського району на незаконному перевезенні бурштину

Рівненська область / Новини регіону 26-окт, 2022, 14:529 prov 0
Учора, 25 жовтня, під час несення служби на блокпосту у селі Рудня поліцейські спільно із прикордонним нарядом зупинили автомобіль «ЗАЗ» під керуванням 20-річного жителя села Висоцьк. Водій дав згоду на проведення поверхневої перевірки транспортного засобу. Під час огляду автівки правоохоронці виявили у салоні пакет у із камінням бурштину.
Слідчо-оперативна група, яку викликали на місце події, вилучила пакет із «сонячним» камінням загальною вагою близько 3 кілограмів. Як пояснює водій — знайшов його на смітнику.
За фактом незаконного зберігання та перевезення бурштину-сирцю слідчі відділення №1 (м. Дубровиця) Сарненського РВП внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 240-1 КК України. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють його походження. Автомобіль та пакет із камінням вилучено.
Досудове розслідування триває, вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно, а бурштин-сирець скеровуватиметься для проведення гемологічної експертизи.
Поліція Рівненської області.
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