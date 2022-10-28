Прокуратура через суд вимагає повернути у власність громади укриття, яке продали разом з приміщенням

Належне використання захисних споруд цивільного захисту наразі є як ніколи актуальним і сьогодні це, фактично, питання виживання та безпеки громади.Проте, в ході опрацювання інформації щодо об’єктів цивільного захисту прокурори Рівненської окружної прокуратури виявили факт вибуття в процесі приватизації з власності територіальної громади протирадіаційного укриття, в той час як такі об’єкти віднесені до об’єктів, що перебувають під охороною держави та мали загальнодержавне значення.Зокрема, прокурорами встановлено, що підприємець, під час набуття права власності на майновий комплекс у мікрорайоні Ювілейний у Рівному, отримав у приватну власність 222,6 кв.м. підвального поверху, які є приміщеннями протирадіаційного укриття, а відтак не підлягають приватизації.Тому Рівненською окружною прокуратурою до Господарського суду Рівненської області пред’явлено позовну заяву в інтересах держави в особі Рівненської міської ради до Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради, до фізичної особи-підприємця про визнання недійсним договору купівлі – продажу цілісного майнового комплексу та зобов’язання повернути у власність громади протирадіаційне укриття площею 222,6 кв.м.Наразі прокурори Рівненщини перевіряють законність відчуження ще 10 споруд цивільного захисту.