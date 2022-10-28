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Прокуратура через суд вимагає повернути у власність громади укриття, яке продали разом з приміщенням

Рівненська область / Новини регіону 28-окт, 2022, 07:499 prov 0
Належне використання захисних споруд цивільного захисту наразі є як ніколи актуальним і сьогодні це, фактично, питання виживання та безпеки громади.
Проте, в ході опрацювання інформації щодо об’єктів цивільного захисту прокурори Рівненської окружної прокуратури виявили факт вибуття в процесі приватизації з власності територіальної громади протирадіаційного укриття, в той час як такі об’єкти віднесені до об’єктів, що перебувають під охороною держави та мали загальнодержавне значення.
Зокрема, прокурорами встановлено, що підприємець, під час набуття права власності на майновий комплекс у мікрорайоні Ювілейний у Рівному, отримав у приватну власність 222,6 кв.м. підвального поверху, які є приміщеннями протирадіаційного укриття, а відтак не підлягають приватизації.
Тому Рівненською окружною прокуратурою до Господарського суду Рівненської області пред’явлено позовну заяву в інтересах держави в особі Рівненської міської ради до Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради, до фізичної особи-підприємця про визнання недійсним договору купівлі – продажу цілісного майнового комплексу та зобов’язання повернути у власність громади протирадіаційне укриття площею 222,6 кв.м.
Наразі прокурори Рівненщини перевіряють законність відчуження ще 10 споруд цивільного захисту.
За матеріалами Рівненської окружної прокуратури.
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