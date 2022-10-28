Вчинення розпусних дій щодо малолітніх житомирян – жителю Києва повідомлено про підозру

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Житомирської обласної прокуратури, на підставі зібраних слідством доказів, мешканцю Києва повідомлено про підозру у вчиненні розпусних дії щодо малолітніх осіб та умисному зберіганні дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження (ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 301-1, КК України).

За даними слідства, 36-річний киянин, зареєструвавши у мобільному застосунку «Telegram» обліковий запис під вигаданим іменем, систематично надсилав через нього малолітнім користувачам повідомлення, що містили спонукання до дій сексуального характеру.

Встановлено, що протягом квітня минулого року від протиправних дій підозрюваного потерпіли двоє малолітніх жителів міста Житомира.

За висновками судової лінгвістичної експертизи, надіслані фігурантом провадження повідомлення спрямовані на інтелектуальне розбещення малолітніх.

Крім цього, підозрюваний на власному мобільному телефоні зберігав матеріали, що містять дитячу порнографію. Зокрема, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання виявлено майже 230 таких відео та графічних файлів, які, згідно висновків експерта, є дитячою порнографією.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості особи викрито за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Житомирської обласної прокуратури, спільно з Відділом протидії кіберзлочинам в Житомирській області Департаменту кіберполіції Нацполіції України та Гловним управлінням Нацполіції в Житомирській області, яке проводить досудове розслідування.

Примітка. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.