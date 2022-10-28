Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.10 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 28.10 were approximately:
особового складу / personnel ? близько/ about 69700 (+480) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ? 2640 (+9) од,
бойових броньованих машин / APV ? 5378 (+14) од,
артилерійських систем / artillery systems – 1698 (+8) од,
РСЗВ / MLRS – 379 (+0) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 192 (+0) од,
літаків / aircraft – 272 (+1) од,
гелікоптерів / helicopters – 251 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1401 (+3),
крилаті ракети / cruise missiles ? 351 (+0),
кораблі /катери / warships / boats ? 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4088 (+10) од,
спеціальна техніка / special equipment ? 151 (+1).
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!
Генеральний штаб ЗСУ.