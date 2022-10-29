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«Розбірки» на Сарненщині: поліцейські відкрили шість кримінальних проваджень

Рівненська область / Новини регіону 29-окт, 2022, 15:549 prov 0
Впродовж минулої доби на спецлінію 102 надійшло 11 повідомлень щодо вчинених правопорушень у селі Переброди. Поліцейські відділення поліції № 1 (м. Дубровиця) опрацювали усі звернення. Наразі ситуація у населеному пункті спокійна та контрольованаВідомо, що між двома компаніями — жителями села Переброди тривалий час встановились неприязні відносини. Впродовж минулої доби відбулися бійки, під час яких кілька осіб отримали незначні тілесні ушкодження. Серед постраждалих неповнолітніх немає.
Наразі розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Також відкрито два кримінальні провадження за частиною 1 статті 296 КК України (хуліганство) та три — за частиною 1 статті 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).
Усі особи, причетні до злочинів встановлені. Досудові розслідування тривають.
Поліція Рівненської області.
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