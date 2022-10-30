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Зернова угода: ООН, Туреччина та Україна погодили прохід суден на сьогодні. "Росію поінформували"

Головна / Україна і світ 31-окт, 2022, 09:069 prov 1
В ООН заявили про погодження між трьома учасниками "зернової угоди" (Організацією Об'єднаних Націй, Туреччиною та Україною) плану проходження наступних 14 вантажних суден, що перебувають у турецьких водах, у рамках угоди про чорноморський "зерновий коридор".
У заяві Спільного координаційного центру (СКЦ) у Стамбулі йдеться про те, що також досягнуто домовленості щодо проведення в рамках ініціативи інспекцій 40 судів. Там заявили, що "російська делегація була проінформована про ці плани".
Джерело.
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