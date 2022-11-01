Рівне:

Створення та просування сайтів

За минулу добу рятувальники Рівного тричі виїжджали на хибні замінування

Рівненська область / Новини регіону 01-ноя, 2022, 07:519 prov 0
31 жовтня о 13-38 м. Рівне вул. Вербова. Рятувальники залучалися працівникам поліції щодо реагування на виклик про замінування ЗОШ №23. Співробітники ДСНС провели евакуацію з навчального закладу 460 осіб та чергували після повідомлення про замінування.
Вибухотехніки та кінологи Головного управління Національної поліції області перевірили приміщення школи та жодних вибухових предметів не виявили. Виклик не підтвердився.
31 жовтня о 14-58 м. Рівне вул. Соборна. Рятувальники залучалися працівникам поліції щодо реагування на виклик про замінування Рівненської районної державної адміністрації. Співробітники ДСНС провели евакуацію з приміщення адміністрації близько 80 осіб та чергували після повідомлення про замінування. Вибухотехніки та кінологи Головного управління Національної поліції області перевірили приміщення районної адміністрації та жодних вибухових предметів не виявили. Виклик не підтвердився.
31 жовтня о 16-02 м. Рівне вул. Короленка. Рятувальники залучалися працівникам поліції щодо реагування на виклик про замінування Рівненської обласної бібліотеки. Співробітники ДСНС провели евакуацію з обласної бібліотеки близько 30 осіб та чергували після повідомлення про замінування. Вибухотехніки та кінологи Головного управління Національної поліції області перевірили приміщення бібліотеки та жодних вибухових предметів не виявили. Виклик не підтвердився.
Усі хибні повідомлення про замінування перевіряють працівники поліції.
Головне управління ДСНС у Рівненській області.
Схожі новини
За минулу добу рівненські рятувальники ліквідували одну пожежу
Головна / Рівненська область

За минулу добу рівненські рятувальники ліквідували одну пожежу

На Рівненщині головного лікаря та юрисконсульта лікарні викрито під час отримання неправомірної вигоди
Головна / Рівненська область

На Рівненщині головного лікаря та юрисконсульта лікарні викрито під час отримання неправомірної вигоди

У Тернополі водійка в’їхала в Катедральний собор в центрі міста
Новини регіону / Тернопільська область

У Тернополі водійка в’їхала в Катедральний собор в центрі міста

На Рівненщині розшукали „жартівника”
Головна / Рівненська область

На Рівненщині розшукали „жартівника”

Двом працівникам Рівненського відділу поліції повідомлено про підозру у вчиненні корупційного злочину
Головна / Рівненська область

Двом працівникам Рівненського відділу поліції повідомлено про підозру у вчиненні корупційного злочину

Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору