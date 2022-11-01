За минулу добу рятувальники Рівного тричі виїжджали на хибні замінування

31 жовтня о 13-38 м. Рівне вул. Вербова. Рятувальники залучалися працівникам поліції щодо реагування на виклик про замінування ЗОШ №23. Співробітники ДСНС провели евакуацію з навчального закладу 460 осіб та чергували після повідомлення про замінування.
Вибухотехніки та кінологи Головного управління Національної поліції області перевірили приміщення школи та жодних вибухових предметів не виявили. Виклик не підтвердився.
31 жовтня о 14-58 м. Рівне вул. Соборна. Рятувальники залучалися працівникам поліції щодо реагування на виклик про замінування Рівненської районної державної адміністрації. Співробітники ДСНС провели евакуацію з приміщення адміністрації близько 80 осіб та чергували після повідомлення про замінування. Вибухотехніки та кінологи Головного управління Національної поліції області перевірили приміщення районної адміністрації та жодних вибухових предметів не виявили. Виклик не підтвердився.
31 жовтня о 16-02 м. Рівне вул. Короленка. Рятувальники залучалися працівникам поліції щодо реагування на виклик про замінування Рівненської обласної бібліотеки. Співробітники ДСНС провели евакуацію з обласної бібліотеки близько 30 осіб та чергували після повідомлення про замінування. Вибухотехніки та кінологи Головного управління Національної поліції області перевірили приміщення бібліотеки та жодних вибухових предметів не виявили. Виклик не підтвердився.
Усі хибні повідомлення про замінування перевіряють працівники поліції.
Головне управління ДСНС у Рівненській області.