Ракетна атака на об’єкт критичної інфраструктури Буковини – розпочато провадження

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).За даними слідства, 31 жовтня 2022 року збройні сили РФ здійснили ракетний обстріл об’єктів критичної інфраструктури в Чернівецькій області. Внаслідок ракетних влучань пошкоджено об’єкти енергетики у Дністровському районі.На місцях працюють слідчі, прокурори та екстрені служби.Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Чернівецькій області.