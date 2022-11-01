Рівне:

Створення та просування сайтів

Ракетна атака на об’єкт критичної інфраструктури Буковини – розпочато провадження

Новини регіону / Чернівецька область 01-ноя, 2022, 07:559 prov 0
За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 31 жовтня 2022 року збройні сили РФ здійснили ракетний обстріл об’єктів критичної інфраструктури в Чернівецькій області. Внаслідок ракетних влучань пошкоджено об’єкти енергетики у Дністровському районі.
На місцях працюють слідчі, прокурори та екстрені служби.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Чернівецькій області.
Джерело.
Схожі новини
Ракетний обстріл критичної інфраструктури на Рівненщині – розпочато розслідування
Рівненська область / Новини регіону / Війна з московитами

Ракетний обстріл критичної інфраструктури на Рівненщині – розпочато розслідування

Ракетний обстріл залізничної станції на Рівненщині – розпочато розслідування
Рівненська область / Новини регіону

Ракетний обстріл залізничної станції на Рівненщині – розпочато розслідування

Розпочато розслідування факту обстрілу нафтобази на Рівненщині
Війна з московитами / Новини регіону / Кримінал

Розпочато розслідування факту обстрілу нафтобази на Рівненщині

Окупанти обстріляли об'єкти цивільної інфраструктури на Рівненщині – розпочато розслідування
Рівненська область / Новини регіону

Окупанти обстріляли об'єкти цивільної інфраструктури на Рівненщині – розпочато розслідування

Ще один злочин московитів на Рівненщині розпочали розслідувати
Рівненська область / Війна з московитами / Новини регіону

Ще один злочин московитів на Рівненщині розпочали розслідувати

Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору