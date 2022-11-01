Правоохоронці повідомили про підозру 6 учасникам масових сутичок на Поліссі

Правоохоронні органи Рівненщини відреагували на хуліганські дії жителів Сарненського району, які 21 та 28 жовтня цього року влаштували масові сутички у с. Переброди. Учасників заворушень вже ідентифікували.Так, за процесуального керівництва Сарненської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування та 6 активним учасникам бійки вже повідомлено про підозру у хуліганстві із використанням заздалегідь заготовлених предметів (ч.4 ст. 296 КК України), а також одному із них ще й у незаконному заволодінні транспортним засобом (ч.1 ст. 289 КК України).За попередньою інформацією причиною сутичок стали тривалі неприязні стосунки між двома групами місцевих жителів.В межах кримінального провадження проведено 15 обшуків за місцями проживання правопорушників. В ході слідчих дій вилучено мобільні телефони, газовий балончик «Терен 4», металеві палиці призначенні для нанесення тілесних ушкоджень, які були заготовлені для хуліганських дій, а також інші речові докази.Наразі вирішується питання повідомлення про підозру ще 3 учасникам сутичок.Досудове розслідування здійснюють працівники ВП №1 (м. Дубровиця) Сарненського РВП ГУНП в області.Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.