Правоохоронці повідомили про підозру 6 учасникам масових сутичок на Поліссі

Правоохоронні органи Рівненщини відреагували на хуліганські дії жителів Сарненського району, які 21 та 28 жовтня цього року влаштували масові сутички у с. Переброди. Учасників заворушень вже ідентифікували.
Так, за процесуального керівництва Сарненської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування та 6 активним учасникам бійки вже повідомлено про підозру у хуліганстві із використанням заздалегідь заготовлених предметів (ч.4 ст. 296 КК України), а також одному із них ще й у незаконному заволодінні транспортним засобом (ч.1 ст. 289 КК України).
За попередньою інформацією причиною сутичок стали тривалі неприязні стосунки між двома групами місцевих жителів.
В межах кримінального провадження проведено 15 обшуків за місцями проживання правопорушників. В ході слідчих дій вилучено мобільні телефони, газовий балончик «Терен 4», металеві палиці призначенні для нанесення тілесних ушкоджень, які були заготовлені для хуліганських дій, а також інші речові докази.
Наразі вирішується питання повідомлення про підозру ще 3 учасникам сутичок.
Досудове розслідування здійснюють працівники ВП №1 (м. Дубровиця) Сарненського РВП ГУНП в області.
Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.