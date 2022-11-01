Псевдобанкіри ошукали жителів області на чималу суму

Правоохоронці області задокументували три факти шахрайства вчиненні щодо мешканців краю. Громадяни повідомляли додзвонювачам конфіденційну інформацію та втрачали заощадження.Аферисти діяли за однією схемою: вони телефонували до потерпілих та представлялися співробітниками банку. У ході розмови, вони входили в довіру та під різними приводами дізнавалися персональні дані власників карткових рахунків. Згодом вони без труднощів спустошували електронні гаманці потерпілих. Троє жителів Тернопільської області позбулися майже 135 000 гривень.Відомості про події працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.Правоохоронці вкотре наголошують краянам ніколи, ні за яких обставин, не повідомляти особисті дані невідомим. Інформація щодо карткових рахунків вважається конфіденційною, нею повинні володіти лише власники електронних гаманців.Ніколи не повідомляйте номер банківської картки, термін її дії, ПІН-код або CVV2-код, а також паролі, що надходять в SMS. Якщо дзвонять і уточнюють ці дані, знайте: це спроба шахрайства.Суворо дотримуйтеся правил користування карткою, не передавайте ніякої інформації третім особам. Якщо подзвонили і представилися співробітником банку з невідомого номера телефону, не потрібно вступати в дискусію, покладіть слухавку та зателефонуйте на гарячу лінію фінустанови. Всі дзвінки, які надходять з банку клієнту, зберігаються в історії контактів з клієнтом.У разі надходження дзвінка з невідомого номера необхідно терміново передзвонити на гарячу лінію і уточнити у оператора всю інформацію по карті, при втраті або крадіжці – карту заблокувати.