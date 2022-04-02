800 окупантів ліквідовано - Сили оборони України не збавляють темпу.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.11 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 02.11 were approximately:особового складу / personnel ? близько/ about 73270 (+800) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 2714 (+16) од,бойових броньованих машин / APV ? 5525 (+24) од,артилерійських систем / artillery systems – 1733 (+3) од,РСЗВ / MLRS – 387 (+4) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 198 (+1) од,літаків / aircraft – 277 (+1) од,гелікоптерів / helicopters – 258 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1438 (+23),крилаті ракети / cruise missiles ? 397 (+0),кораблі /катери / warships / boats ? 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4153 (+10) од,спеціальна техніка / special equipment ? 154 (+0).Дані уточнюються / Data are being updatedНайбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках / The occupiers suffered the biggest losses in the Avdiivka and Lyman directionsБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!