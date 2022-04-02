Огляд мобільного роутера Novatel MiFi 8000

Мобільний роутер Novatel MiFi 8000 відноситься до сімейства високошвидкісних портативних WiFi маршрутизаторів. Він розроблений американською компанією Inseego для національних стільникових провайдерів, але може використовуватися в різних регіонах з операторами інших країн, їх налічується понад 200. Девайс відноситься до перехідних моделей між стандартами четвертого та п'ятого покоління. Роутер не підтримує 5G, але успішно працює в мережах LTE, надаючи найвищу швидкість. Для введення гаджета в роботу достатньо встановити nano-SIM карту і натиснути кнопку включення.

4G LTE Advanced модем

Маршрутизатор оснащений інноваційним модемом 4G cat.18 з підтримкою технології LTE Advanced. Швидкісні показники завантаження інформації вражають, можуть досягати 1,2 Гб/с. В Україні таку швидкість, на жаль, не надає жодний провайдер. Їх можна досягти в регіонах з покриттям LTE Advanced, що підтримують швидкість, що набагато перевищує звичні показники бездротових та кабельних ліній. У девайс інтегровано технологію частотної агрегації в мережах LTE.

Стандарти та технології зв'язку

Модем встановлений у роутері функціонує у всіх стандартах зв'язку до п'ятого покоління. В Україні він підтримує комунікаційні технології та відповідні їм частотні діапазони: 2G GSM – 900 МГц та 1800 МГц, 3G UMTS – 2100 МГц, 4G LTE – 900 МГц, 1800 МГц та 2600 МГц. Працює з гігантами вітчизняного зв'язку: Київстар, Vodafone Україна та Lifecell.

У стандарті зв'язку четвертого покоління досягається швидкість прийому інформації до 1,2 Гб/с, а відправлення даних здійснюється зі швидкістю до 150 Мб/с, У 3G показники завантаження та віддачі файлів значно скромніші - 43,2 Мб/с/14 Мб/с відповідно, але їх цілком достатньо, щоб вирішувати завдання користувача в режимі реального часу без гальмування відео контенту і зависання сайтів.

Зовнішній вигляд

Дизайн інноваційного девайсу відповідає вимогам сучасного стилю. Практично овальна обтічна форма, приємні на дотик глянсові поверхні, компактний розмір 109?67?18 мм і вага всього 152 г. Роутер ергономічно поміщається в руці, транспортувати девайс можна в кишені. Маршрутизатор вирішить питання доступу до інтернету під час відрядження, у тому числі й закордонного, поїздки на відпочинок чи вилазки на природу.

На центральній панелі розташований кольоровий сенсорний екран діагоналлю 2,4”, що відображає параметри та режими роботи маршрутизатора. в дисплеї візуалізуються: тип мережі, потужність сигналу, ступінь заряду акумулятора, статус передачі даних, активність WiFi, кількість отриманих повідомлень, кількість Wi-Fi підключень, меню управління, роумінг, інтеграція з інтернетом.

Бічна грань мобільного роутера оснащена USB-C портом для підключення зарядного пристрою або інтеграції з ПК. По краях панелі розміщено два стандартні роз'єми TS9 для зовнішніх диполів. На протилежній грані девайса знаходиться кнопка увімкнення/вимкнення пристрою.

Двохдіапазонний модуль WiFi

Роутер оснащений вбудованим WiFi адаптером, що працює одночасно у двох частотних діапазонах: 2,4 та 5 ГГц. Модуль WiFi стандарту 802.11 ac створює корпоративну мережу з радіусом дії 10 м. Вона надає можливість роздавати сигнал одночасно 15 пристроям без втрати швидкості. Девайс повністю задовольнить потребу в інтернеті у квартирі чи офісному приміщенні, подарує інтернет трафік друзям під час спільної поїздки за місто.

Посилення сигналу та живлення роутера

Впевнений сигнал та стабільне з'єднання забезпечує вбудована внутрішня антена. При необхідності радіосигнал посилюють підключенням вузьконаправленої зовнішньої антени MIMO 2?2, яка додатково збільшить швидкість приймання-передачі в 2 - 25 рази. Маршрутизатор укомплектований знімною акумуляторною літій-іонною батареєю ємністю 4400 мАг, яка гарантує автономне функціонування протягом доби.

Огляд попередньої модели Novatel 6620L ось тут:



Додатковий функціонал

У маршрутизатор інтегрований DHCP-сервер, Контроль доступу здійснюється за допомогою фільтрації за MAC та IP-адресами, застосування функцій DVZ, NAT та Firewall. Захист від несанкціонованого доступу здійснюється шляхом використання прогресивних протоколів шифрування інформації WEP, WPA та WPA2. Роутер підтримує опцію Multiple SSID.