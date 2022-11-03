У Рівному судитимуть українця, який зайняв посаду в прокуратурі окупантів

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жителя Луганщини, якому інкримінують добровільне зайняття посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).У ході досудового розслідування встановлено, що житель смт. Станиця-Луганська, який до 2014 року працював в органах МВС України, в умовах тимчасової окупації вступив у злочинну змову з військами російської федерації та контрольованими ними представниками терористичної організації «ЛНР».За результатами домовленостей чоловік, сподіваючись на «кар’єрний ріст», у квітні цього року добровільно зайняв посаду «помічника прокурора прокуратури Станично – Луганського району ЛНР».Досудове розслідування за спеціальною процедурою здійснювало Управління СБУ в Рівненській області. Обвинувальний акт скеровано до Рівненського міського суду.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.