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Збут наркотичного засобу ув’язненим – у Житомирі судитимуть працівника установи виконання покарань

Новини регіону / Житомирська область 03-ноя, 2022, 08:399 prov 0
Прокурори Житомирської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно працівника установи виконання покарань за фактом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів у місцях позбавлення волі (ч. 2 ст. 307 КК України).
Слідством установлено, що злочин у сфері обігу наркотичних засобів скоїв 26-річний працівник однієї з державних установ виконання покарань області на початку жовтня цього року.
Підозрюваний, заступаючи зранку, о восьмій годині, на цілодобове чергування, намагався пронести в установу наркотичну речовину для збуту ув’язненим. Однак оперативні працівники закладу завадили, вилучивши захований в одяг згорток із речовиною хімічного походження.
За результатами експертизи, у згортку містився канабіс вагою майже 10 г.
Наразі фігуранту провадження обрано запобіжний захід.
Злочин викрито за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, установою виконання покарань Державної виконавчої кримінальної служби України в області та другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, який проводив досудове розслідування.
Пресслужба Житомирської обласної прокуратури.
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