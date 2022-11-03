Збут наркотичного засобу ув’язненим – у Житомирі судитимуть працівника установи виконання покарань

Прокурори Житомирської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно працівника установи виконання покарань за фактом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів у місцях позбавлення волі (ч. 2 ст. 307 КК України).Слідством установлено, що злочин у сфері обігу наркотичних засобів скоїв 26-річний працівник однієї з державних установ виконання покарань області на початку жовтня цього року.Підозрюваний, заступаючи зранку, о восьмій годині, на цілодобове чергування, намагався пронести в установу наркотичну речовину для збуту ув’язненим. Однак оперативні працівники закладу завадили, вилучивши захований в одяг згорток із речовиною хімічного походження.За результатами експертизи, у згортку містився канабіс вагою майже 10 г.Наразі фігуранту провадження обрано запобіжний захід.Злочин викрито за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, установою виконання покарань Державної виконавчої кримінальної служби України в області та другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, який проводив досудове розслідування.