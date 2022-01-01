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Сколько раз «Бенфика» выиграла чемпионат Португалии?

Спорт / Комерційна 03-ноя, 2022, 13:059 prov 0

Португальская Примейра Лига может подарить поистине незабываемые эмоции. Высший дивизион собрал приличную фанатскую базу, радует качественным футболом и самобытным стилем, направленным на рост и продвижение молодежи. Быть лучшим в подобной среде — дорогого стоит; только избранные коллективы достигают не просто заоблачных результатов, но и умудряются удержать заданную планку. Все это применимо к «орлам», ныне руководимым немецким специалистом Рогером Шмидтом — гранд делал погоду на протяжении многих лет и снискал большое уважение на европейской карте. Интересно — а сколько раз «Бенфика» выиграла чемпионат Португалии? Вашему вниманию исторический экскурс.   

Когда «Бенфика» доминировала в Зон Сангреш? 

Отметим, что «красно-белые» могут похвастаться насыщенным прошлым, усеянным как громкими победами, так и неприятными поражениями (особенно в контексте выступлений на международной арене). Но как бы там не было, команда предстает глыбой, на которую принято равняться. Да, есть «Порту», набравший темп в последние годы, но если рассматривать перформанс на длинной дистанции, то лиссабонцы выглядят лучше. 

Чтобы узнать, сколько раз «Бенфика» выиграла чемпионат Португалии, обратимся к архивным данным и укажем конкретные сезоны: 

  • 1935/36;
  • 1936/37;
  • 1937/38;
  • 1941/42;
  • 1942/43;
  • 1944/45;
  • 1949/50;
  • 1954/55;
  • 1956/57;
  • 1959/60;
  • 1960/61;
  • 1962/63;
  • 1963/64;
  • 1964/65;
  • 1966/67;
  • 1967/68;
  • 1968/69;
  • 1970/71;
  • 1971/72;
  • 1972/73;
  • 1974/75;
  • 1975/76;
  • 1976/77;
  • 1980/81;
  • 1982/83;
  • 1983/84;
  • 1986/87;
  • 1988/89;
  • 1990/91;
  • 1993/94;
  • 2004/05;
  • 2009/10;
  • 2013/14;
  • 2014/15;
  • 2015/16;
  • 2016/17;
  • 2018/19.

Умопомрачительные показатели — и для Португалии, и для мировой общественности. 

Благодаря кому «Бенфика» добыла столько медалей?

Мы выяснили, сколько раз «Бенфика» выиграла чемпионат Португалии, и теперь поговорим о непосредственных героях. Вообще в клубе умеют оперировать финансовыми вложениями, постоянно находят ценные кадры (и в будущем их перепродают за бешеные деньги). То есть, на стадионе «Эштадиу Да Луж» сверкала не одна звезда планетарного масштаба

Ввиду этого поведаем о десятке бомбардиров «славных» — она сформирована так: 

  1. Оскар Кардосо — 167;
  2. Жонас — 137;
  3. Нуну Гомеш — 101;
  4. Пицци — 92;
  5. Симау Саброза — 89;
  6. Лима — 70;
  7. Харис Сеферович — 69;
  8. Эдуардо Сальвио — 62;
  9. Эйсебио — 59;
  10. Костас Митроглу — 52.

А вы смотрите чемпионат Португалии? Пишите свое мнение в комментариях.

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