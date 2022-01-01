Португальская Примейра Лига может подарить поистине незабываемые эмоции. Высший дивизион собрал приличную фанатскую базу, радует качественным футболом и самобытным стилем, направленным на рост и продвижение молодежи. Быть лучшим в подобной среде — дорогого стоит; только избранные коллективы достигают не просто заоблачных результатов, но и умудряются удержать заданную планку. Все это применимо к «орлам», ныне руководимым немецким специалистом Рогером Шмидтом — гранд делал погоду на протяжении многих лет и снискал большое уважение на европейской карте. Интересно — а сколько раз «Бенфика» выиграла чемпионат Португалии? Вашему вниманию исторический экскурс.

Когда «Бенфика» доминировала в Зон Сангреш?

Отметим, что «красно-белые» могут похвастаться насыщенным прошлым, усеянным как громкими победами, так и неприятными поражениями (особенно в контексте выступлений на международной арене). Но как бы там не было, команда предстает глыбой, на которую принято равняться. Да, есть «Порту», набравший темп в последние годы, но если рассматривать перформанс на длинной дистанции, то лиссабонцы выглядят лучше.

Чтобы узнать, сколько раз «Бенфика» выиграла чемпионат Португалии, обратимся к архивным данным и укажем конкретные сезоны:

1935/36;

1936/37;

1937/38;

1941/42;

1942/43;

1944/45;

1949/50;

1954/55;

1956/57;

1959/60;

1960/61;

1962/63;

1963/64;

1964/65;

1966/67;

1967/68;

1968/69;

1970/71;

1971/72;

1972/73;

1974/75;

1975/76;

1976/77;

1980/81;

1982/83;

1983/84;

1986/87;

1988/89;

1990/91;

1993/94;

2004/05;

2009/10;

2013/14;

2014/15;

2015/16;

2016/17;

2018/19.

Умопомрачительные показатели — и для Португалии, и для мировой общественности.

Благодаря кому «Бенфика» добыла столько медалей?

Мы выяснили, сколько раз «Бенфика» выиграла чемпионат Португалии, и теперь поговорим о непосредственных героях. Вообще в клубе умеют оперировать финансовыми вложениями, постоянно находят ценные кадры (и в будущем их перепродают за бешеные деньги). То есть, на стадионе «Эштадиу Да Луж» сверкала не одна звезда планетарного масштаба.

Ввиду этого поведаем о десятке бомбардиров «славных» — она сформирована так:

Оскар Кардосо — 167; Жонас — 137; Нуну Гомеш — 101; Пицци — 92; Симау Саброза — 89; Лима — 70; Харис Сеферович — 69; Эдуардо Сальвио — 62; Эйсебио — 59; Костас Митроглу — 52.