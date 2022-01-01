Португальская Примейра Лига может подарить поистине незабываемые эмоции. Высший дивизион собрал приличную фанатскую базу, радует качественным футболом и самобытным стилем, направленным на рост и продвижение молодежи. Быть лучшим в подобной среде — дорогого стоит; только избранные коллективы достигают не просто заоблачных результатов, но и умудряются удержать заданную планку. Все это применимо к «орлам», ныне руководимым немецким специалистом Рогером Шмидтом — гранд делал погоду на протяжении многих лет и снискал большое уважение на европейской карте. Интересно — а сколько раз «Бенфика» выиграла чемпионат Португалии? Вашему вниманию исторический экскурс.
Когда «Бенфика» доминировала в Зон Сангреш?
Отметим, что «красно-белые» могут похвастаться насыщенным прошлым, усеянным как громкими победами, так и неприятными поражениями (особенно в контексте выступлений на международной арене). Но как бы там не было, команда предстает глыбой, на которую принято равняться. Да, есть «Порту», набравший темп в последние годы, но если рассматривать перформанс на длинной дистанции, то лиссабонцы выглядят лучше.
Чтобы узнать, сколько раз «Бенфика» выиграла чемпионат Португалии, обратимся к архивным данным и укажем конкретные сезоны:
- 1935/36;
- 1936/37;
- 1937/38;
- 1941/42;
- 1942/43;
- 1944/45;
- 1949/50;
- 1954/55;
- 1956/57;
- 1959/60;
- 1960/61;
- 1962/63;
- 1963/64;
- 1964/65;
- 1966/67;
- 1967/68;
- 1968/69;
- 1970/71;
- 1971/72;
- 1972/73;
- 1974/75;
- 1975/76;
- 1976/77;
- 1980/81;
- 1982/83;
- 1983/84;
- 1986/87;
- 1988/89;
- 1990/91;
- 1993/94;
- 2004/05;
- 2009/10;
- 2013/14;
- 2014/15;
- 2015/16;
- 2016/17;
- 2018/19.
Умопомрачительные показатели — и для Португалии, и для мировой общественности.
Благодаря кому «Бенфика» добыла столько медалей?
Мы выяснили, сколько раз «Бенфика» выиграла чемпионат Португалии, и теперь поговорим о непосредственных героях. Вообще в клубе умеют оперировать финансовыми вложениями, постоянно находят ценные кадры (и в будущем их перепродают за бешеные деньги). То есть, на стадионе «Эштадиу Да Луж» сверкала не одна звезда планетарного масштаба.
Ввиду этого поведаем о десятке бомбардиров «славных» — она сформирована так:
- Оскар Кардосо — 167;
- Жонас — 137;
- Нуну Гомеш — 101;
- Пицци — 92;
- Симау Саброза — 89;
- Лима — 70;
- Харис Сеферович — 69;
- Эдуардо Сальвио — 62;
- Эйсебио — 59;
- Костас Митроглу — 52.
А вы смотрите чемпионат Португалии? Пишите свое мнение в комментариях.