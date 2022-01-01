Знову понад 700 окупантів та багато техніки...Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.11 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 03.11 were approximately:особового складу / personnel ? близько/ about 74000 (+730) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 2734 (+20) од,бойових броньованих машин / APV ? 5552 (+27) од,артилерійських систем / artillery systems – 1755 (+22) од,РСЗВ / MLRS – 390 (+3) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 198 (+0) од,літаків / aircraft – 277 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 258 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1442 (+4),крилаті ракети / cruise missiles ? 397 (+0),кораблі /катери / warships / boats ? 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4162 (+9) од,спеціальна техніка / special equipment ? 155 (+1).Дані уточнюються / Data are being updated