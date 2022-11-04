Організація GAiN - надійний помічник України

Організація GAiN координує групу допомоги та реагування на надзвичайні ситуації. А також надає великомасштабну гуманітарну допомогу народові України з перших днів війни.

Організація працює в 36-ти країнах світу, але коли почалася повномасштабна війна всі зусилля направили в Україну. Завдяки їх діяльності, доставлено сотні тонн вантажів, які отримали тисячі українців.





Практично щодня в офісі Рівненського обласного об'єднання УЦХВЄ внутрішньо переміщеним особам надається, формується допомога у вигляді продуктових наборів. Це стало можливим завдяки пожертвам небайдужих людей, зокрема, компанії «GAIN» з Німеччини та партнерів з Британії, США.

Нещодавно представники цієї організації побували черговий раз в Рівному, де зустрілися із Старшим пресвітером Рівненського обласного об'єднання Церков ВХЄ Олександром Котком, щоб скоординувати роботу в питаннях допомоги через обласний офіс.

Щоп'ятниці та понеділка на подвір’ї Рівненського обласного об’єднання Української Церкви Християн Віри Євангельської, що знаходиться на вулиці Гагаріна в північній частині Рівного, велелюдно. Декілька десятків людей очікують на видачу продуктових пакетів. Через півгодини кількість бажаючих отримати допомогу подвоїлася. Формується жива черга.

Ось деякі відгуки людей:

«Не вистачає слів вдячності тим людям, які нам допомагають. Ми приїхали сюди налякані, брудні, на межі нервового зриву. Людська психіка цього не витримує. Побували немов у пеклі. Ми їхали в нікуди. Але тут дуже гарно нас зустріли, одягнули, накормили», – розповідає жінка з Донеччини.

«Я приїхала з міста Слов’янськ Донецької області. Дуже дякую Церкві за ту допомогу і любов, яку я тут відчула», – ділиться враженнями жителька окупованого Слов’янська.

«Я із Запорізької області, – додає інша жінка, яка стояла поруч. – Спасибі, що ви у нас є. Ми вас ніколи не забудемо».

«В минуло п’ятницю ми видали більше 60 продуктових наборів. Ще 30 людей записали на понеділок. Набір включає в себе крупи, сіль, консерви, паштети, засоби гігієни, при потребі дитячі харчування, основні медикаменти. Зранку проводимо молитву, спілкуємося з людьми, розповідаємо хто ми, чим замаємося, у Кого віримо.

Щоразу приходить все більше людей. Віримо, що Бог допоможе і ми й далі зможемо служити цим людям», – говорить перший заступник старшого пресвітера УЦХВЄ Рівненщини Олександр Чернюшок.

Щодня десятки слів вдячності Богу, свідчень, сліз доводиться бачити і чути працівникам офісу, волонтерам...

«Люди діляться своїми переживаннями, своїм горем. Намагаємось допомагати як матеріально, так і духовно. При бажанні люди можуть отримати Євангелію, християнську літературу, газету.

В цій праці задіяно багато людей, церкви, спонсори із закордону. Вдячні усім, хто є учасником даного служіння. Доки маємо можливості і доки існує така потреба, ми будемо старатися допомагати нашим співвітчизникам», – зауважує старший пресвітер УЦХВЄ Рівненщини Олександр Коток.

Старший пресвітер Рівненської області Олександр Коток про служіння церков ХВЄ Рівненщини в період війни

"Церква спільно з друзями з-за кордону багато зробили праці в допомозі людям, які постраждали від війни. Але військові дії в Україні продовжуються і ми розуміємо, що потреба в служінні церкви залишається.

Зокрема, українська церква ХВЄ на Рівненщині делегувала декілька поїздок в ті регіони, де відбувалися військові дії, щоб ремонтувати та відбудовувати зруйновані квартири та будинки.





Сьогодні декілька бригад працює на Чернігівщині. Запрошуємо до співпраці, щоб ми могли працювати для людей в ім'я Господа", - розповідає про служіння церков ХВЄ Рівненщини старший пресвітер області Олександр Коток.

Від початку війни і до сьогодні благодійна організація GAIN, яка об'єднує небайдужих громадян Німеччини та Польщі, активно надсилає гуманітарну допомогу для України.

Сьогодні, 20 травня, наші партнери відвідали Рівненське обласне об'єднання церков ХВЄ, щоб спланувати майбутню благодійну діяльність та скоординувати організацію допомоги українському народу.

Міські посадовці розповіли партнерам про невідкладні потреби нашого міста в підготовці до зими, складного опалювального сезону та попросили активної підтримки і допомоги у практичних речах: електрогенератори, обігрівачі хітери, великі намети для розгортання пунктів обігріву для забезпечення лікарень, пологового будинку, інших об’єктів критичної інфраструктури .

Також наголосили на важливості підсилення транспортної інфраструктури та допомоги в облаштуванні укриттів.

Німецькі партнери GAiN запевнили, що готові й надалі робити все необхідне для допомоги Україні та нашому місту, зокрема.

Світлана Коток.