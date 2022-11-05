Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.11 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 05.11 were approximately:особового складу / personnel ? близько/ about 75440 (+600) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 2758 (+8) од,бойових броньованих машин / APV ? 5601 (+21) од,артилерійських систем / artillery systems – 1776 (+4) од,РСЗВ / MLRS – 391 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 202 (+1) од,літаків / aircraft – 277 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 260 (+2) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1462 (+12),крилаті ракети / cruise missiles ? 399 (+2),кораблі /катери / warships / boats ? 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4184 (+10) од,спеціальна техніка / special equipment ? 155 (+0).Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках. / The enemy suffered the greatest losses in the Lyman and Avdiivka directions.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!