Оперативна інформація станом на 06.00 05.11.2022 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Розпочалася двісті п’ятдесят п’ята доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка на Луганщині та Спірне, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Кліщіївка, Озарянівка, Майорськ, Кам’янка, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка Донецької області.Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 21 авіаційний удар, здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.Ударів російських окупантів зазнали райони близько 20 населених пунктів Львівської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Вінницької областей.Зберігається загроза завдання нових ударів противником та застосування ударних БпЛА, включаючи таку небезпеку з території республіки білорусь.На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка білорусь й надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, приймає та розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для підготовки. Також відомо, що на території республіки білорусь проводиться доукомплектування підрозділів збройних сил російської федерації за рахунок відмобілізованих, що прибувають з території росії. Заходи з бойової підготовки та злагодження зазначених підрозділів триватимуть близько двох–трьох тижнів.На інших напрямках ворог здійснював обстріли:на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Хрінівка, Лісківщина, Карповичі, Тимоновичі, Леонівка, Чернігівської області, а також Катеринівка, Новомиколаївка і Запсілля на Сумщині;на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Золочів, Глибоке, Стариця та Огірцеве;на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Вишневе, Новоєгорівка, Макіївка та Невське;на Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Зеленопілля та Озарянівка;на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка;на Новопавлівському напрямку – з мінометів та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Водяне, Богоявленка, Вугледар, Павлівка, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Времівка та Велика Новосілка;на Запорізькому напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Новосілка, Ольгівське, Гуляйполе, Щербаки та Малі Щербаки.На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони більш як 20 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Безпосередньо від вогню реактивної та ствольної артилерії російських загарбників постраждали населені пункти Трифонівка Херсонської області та Нікополь.Противник продовжує зазнавати втрат. За уточненою інформацією, 3 листопада, в результаті вогневого ураження ворожої переправи поблизу населеного пункту Антонівка Херсонської області, було знищено буксир. Ще два плавучі засоби отримали пошкодження та потребують ремонту. Також підтверджено ураження колони окупантів, що очікувала на переправу в районі населеного пункту Ольгівка. Інформація щодо втрат живої сили ворога уточнюється.Крім того, 4 листопада, в районі населеного пункту Нововасилівка Миколаївської області, було знищено 6 паливозаправників противника.3 листопада поточного року у місті Мелітополь відзначено прибуття близько 80 поранених окупантів. В медичних підрозділах окупантів не вистачає кваліфікованого персоналу, зокрема лікарів-хірургів. Наявний медперсонал не здатен надати якісну медичну допомогу.У Херсоні російські окупанти намагаються виявити місцевих жителів, які відмовились евакуйовуватись на тимчасово підконтрольну російським загарбникам територію. Місто грабують, інфраструктуру знищують.Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 11 ударів. Під ураження потрапили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 7 позицій засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили БпЛА типу “Орлан-10”, 11 дронів “Shahed-136” та 2 крилаті ракети “Калібр”.Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 2 пункти управління ворога, 7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та 4 інших важливих військових об’єкти окупантів.Віримо у Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!