14 000 доларів США за переправлення військовозобов'язаних за кордон – на Волині викрили членів організованої злочинної групи

За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури Волинської області у межах розслідування кримінального провадження про організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України із корисливих мотивів, вчинену організованою групою (ч.3 ст. 332 КК України), на Волині під час переправлення п'ятьох військовозобов'язаних чоловіків на територію Євросоюзу викрито трьох жителів Ковельського району.
За даними слідства, члени організованої групи налагодили схему незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаних чоловіків шляхом внесення відомостей про них у систему «Шлях» як про водіїв вантажівок, які здійснюють міжнародні перевезення.
За переправлення у Польщу чоловіки заплатили 14 000 доларів США.
Трьом затриманим під час переправлення чоловіків волинянам та ще одному їхньому спільнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину.
Вирішується питання про повідомлення про підозру ще двом членам організованої групи та про обрання усім запобіжних заходів.
Викрито злочинну схему за оперативного супроводу працівників УСБУ у Волинській області.
Пресслужба Волинської обласної прокуратури.