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В Україні почали розробку нової "Мрії" — "Антонов"

Головна 08-ноя, 2022, 07:579 prov 0
В Україні розпочалися конструкторські роботи в напрямку побудови другого літака АН-225 Мрія — найбільшого та найпотужнішого у світі транспортного авіалайнера.
Про це Суспільному розповіли у пресслужбі українського авіабудівного концерну "Антонов".
За наявною експертною оцінкою, на теперішній час є близько 30 відсотків комплектуючих, які можна використати для другого зразка літака.
"Вартість побудови літака оцінюється щонайменше у 500 млн Євро. Проте про конкретну суму поки говорити зарано. Більш детальну інформацію буде поширено після перемоги України у війні", — зазначили в "Антонові".
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