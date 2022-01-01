В Україні почали розробку нової "Мрії" — "Антонов"

В Україні розпочалися конструкторські роботи в напрямку побудови другого літака АН-225 Мрія — найбільшого та найпотужнішого у світі транспортного авіалайнера.
Про це Суспільному розповіли у пресслужбі українського авіабудівного концерну "Антонов".
За наявною експертною оцінкою, на теперішній час є близько 30 відсотків комплектуючих, які можна використати для другого зразка літака.
"Вартість побудови літака оцінюється щонайменше у 500 млн Євро. Проте про конкретну суму поки говорити зарано. Більш детальну інформацію буде поширено після перемоги України у війні", — зазначили в "Антонові".