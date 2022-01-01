Завдяки прокуратурі в дохід держави направлено бурштину на понад 4 млн грн

Питання захисту довкілля перебуває на постійному контролі в органах прокуратури Рівненщини. Завдяки ефективній взаємодії з правоохоронними та іншими державними органами області, упродовж 2022 року прокурорами до судів скеровано 99 кримінальних проваджень про вчинення кримінальних правопорушень проти довкілля, з яких 5 - щодо діяльності організованих злочинних груп у вказаній сфері, 56 - щодо незаконних дій з бурштином та 36 - за фактами незаконних порубок, перевезення, зберігання та збуту лісу.У закінчених кримінальних провадженнях встановлено збитків інтересам держави та територіальних громад на суму 1,7 млн грн, з яких: відшкодовано у добровільному порядку 0,5 млн грн, накладено арешт на майно вартістю 0,9 млн грн, заявлено позовів на 0,5 млн грн.Встановлені у кримінальних провадженнях збитки охоплено позовною роботою чи заходами забезпечення кримінального провадження.Також, з початку року судами постановлено вже 34 вироки відносно 43-х осіб за незаконне видобування, збут, придбання, передачу, пересилання, перевезення та переробку бурштину. За результатами застосування конфіскації та спецконфіскації майна у дохід держави направлено 1020 кг бурштину, загальною вартістю понад 4 млн гривень.Крім того, протягом цього року під час виконання вироків суду органами виконавчої служби до Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України направлено бурштин загальною вагою 1641 кг, загальною вартістю 15,15 млн гривень.Також з початку 2022 року судами області розглянуто 30 кримінальних проваджень за фактами незаконних операцій з лісом, що скеровані до суду окружними прокуратурами та апаратом обласної прокуратури. Рішеннями судів на потреби Збройних Сил України передано 752 м.куб. деревини та 332 колоди дерев різних порід.