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Державного реєстратора покарали за правопорушення, пов’язані з корупцією

Новини регіону / Волинська область 08-ноя, 2022, 08:099 prov 0
Маневицький районний суд за участі прокурора галузевого відділу Волинської обласної прокуратури притягнув до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, державного кадастрового реєстратора одного з відділів Головного управління Держгеокадастру у Волинській області.
Посадовиця, всупереч вимогам ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції", приймала рішення та вчиняла дії в умовах реального конфлікту інтересів і при цьому не повідомила про наявний конфлікт інтересів ГУ Держгеокадастру в області чи Національне агентство з питань запобігання корупції.
У листопаді 2021 року державний реєстратор здійснила реєстрацію трьох земельних ділянок за зверненнями своєї матері.
Суд визнав її винною у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративні правопорушення, передбачені ч. ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 3400 гривень.
Штраф державний реєстратор уже сплатила. 
Пресслужба обласної прокуратури.
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