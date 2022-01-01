Державного реєстратора покарали за правопорушення, пов’язані з корупцією

Маневицький районний суд за участі прокурора галузевого відділу Волинської обласної прокуратури притягнув до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, державного кадастрового реєстратора одного з відділів Головного управління Держгеокадастру у Волинській області.Посадовиця, всупереч вимогам ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції", приймала рішення та вчиняла дії в умовах реального конфлікту інтересів і при цьому не повідомила про наявний конфлікт інтересів ГУ Держгеокадастру в області чи Національне агентство з питань запобігання корупції.У листопаді 2021 року державний реєстратор здійснила реєстрацію трьох земельних ділянок за зверненнями своєї матері.Суд визнав її винною у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративні правопорушення, передбачені ч. ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 3400 гривень.Штраф державний реєстратор уже сплатила.