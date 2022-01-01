Чи варто купувати зимові шини Nokian Hakkapeliitta R3 SUV: які особливості та переваги

У січні 2018 року компанія представила зимові шини Nokian Hakkapeliitta R3 SUV. Вони оптимально підходять не тільки для легкових автомобілів, але також для кросоверів та позашляховиків. Виріб відрізняється високою якістю, доступною вартістю, практичністю, тривалим строком служби, міцністю та надійністю. Він має стійкість до зносу, механічних пошкоджень та негативного впливу навколишнього середовища.

Шини Nokian підрозділяються на декілька типорозмірів: 215/65 R16. 245/70 R16, 225/60 R17, 245/65 R17, 275/65 R18, 285/60 R18, 225/55 R19, 275/55 R19, 245/50 R20, 275/40 R20, 285/45 R21, 315/40 R21, 285/40 R22, 285/45 R22 та інші розміри.

Такі покришки підходять для міських доріг, також їх можна використовувати на засніженому чи обледенілому асфальті. Вони забезпечують максимальний рівень комфорту та безпеки, мають ретельно продуманий дизайн протекторного малюнка.

Гума Nokian Hakkapeliitta R3 SUV встановлюється на авто, які мають високий дорожній просвіт, відрізняється дуже міцним каркасом. Бічні сторони виготовляються з компаунда, що має стійкість до зношування та укріпленого спеціальними волокнами, захищаючими від будь-яких пошкоджень.

Характеристики

Ви можете абсолютно спокійно купувати даний виріб, незважаючи на погодні умови. Він виготовляється з полімеру, що має стійкість до морозів через те, що у його склад входять спеціальні присадки (захищають від застигання на будь-якому холоді).

Покришки Nokian Hakkapeliitta R3 SUV мають опір коченню завдяки протекторному малюнку та ультрасучасній суміші. Вони відрізняються максимальною економією палива. До характеристики також можна віднести наступне:

Гарне зчеплення з будь-яким дорожнім покриттям та стабільне керування автомобілем. Завдяки цьому ви отримуєте максимально комфортне водіння, покришки оперативно реагують на різноманітні команди керма.

Боковини, підсилені спеціальними арамідними волокнами, призначені для надання міцності. Вони суттєво збільшують експлуатаційний термін використання, надають колесам стійкості.

Шини Nokian Hakkapeliitta R3 SUV нікого не залишають байдужим. При їх розробці використовувалися різноманітні технології, завдяки яким вони отримали безліч унікальних властивостей та переваг серед аналогів.

Чи варто купувати

Відмінна маневреність, поперечна та курсова стійкість, добре зчеплення з асфальтом належать до переваг виробу. Завдяки більш суцільній центральній області зимові шини мають більш високу стійкість при виконанні різноманітних маневрів та поворотів, покращену розгінну динаміку та ефективне гальмування. Велика кількість блоків відповідає за надійний контакт з дорожнім полотном.

Протекторні деталі відрізняються гострими кутами, створюють додаткові елементи для зчеплення. Ламелі ефективно відводять талий сніг, бруд та вологу, суттєво скорочують гальмовий шлях.