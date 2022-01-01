Насіння високобілкової сої – найвища якість за помірні ціни

Посівний матеріал відіграє важливу роль у отриманні багатого врожаю. Саме тому, правильно обравши сорт сої, аграрії роблять великий внесок до успішного вирощування культур. Здорове насіння легко розкриє свій потенціал та має силу протистояти всім несприятливим факторам. Вирішуючи, якій продукції віддати перевагу, зверніть увагу на деякі фактори. Так, наприклад, вона повинна характеризуватися високим вмістом білка та олії, бути адаптованою до ґрунтово-кліматичних умов його регіону та стійкою до вилягання, розтріскування та хвороб. Продукцію з таким описом можна серед пропозицій українського бренду «RYASNO» - https://agrain.in.ua/nasinnya-ryasno/soya/.

Представлені продукти є розробкою перевіреного оригінатора «EURALIS». Вони мають високі агрономічні властивості, завдяки чому можуть показати гідні результати врожайності. Це пов'язано з тим, що високобілкові продукти створювалися у сприятливих умовах із дотриманням нових технологій. Сировина пройшла випробування на демонстраційних ділянках, а також контроль якості у насінній лабораторії. На заводі також є функціональне обладнання, на якому насіння проходить якісне очищення, калібрування та сортування. Таким чином клієнти можуть не сумніватися в тому, що отримають найкращий матеріал для посіву із чудовим станом.

У каталозі підприємства є п’ять пропозицій бобовох культур — «Алігатор», «Говернор», «Директор», «Навігатор», «Тенор». Ці сорти нової генерації пластичні до ґрунтів, стійкі до вимерзання, мають високий відсоток протеїну та вітаміни групи В. Підібрати відповідний продукт покупці можуть самостійно або вдавшись до допомоги фахівця.

Переваги торгової марки «RYASNO»

Вітчизняний постачальник насіння сільськогосподарських рослин працює на ринку вже не перший рік. За роки існування він зумів вивести свої товари на лідерські позиції, за рахунок чого його послугами бажають скористатися чимало людей. Ця популярність пояснюється такими причинами:

Консультації досвідчених агрономів. Оптовий продаж насіння. Доступні цінники на усі пропозиції. Продукція має сертифікати. Постійне вдосконалення та обновлення асортименту.

Як бачимо, співпраця з перевіреним продавцем принесе фермерам почуття задоволення та радості, оскільки такі умови партнерства може запропонувати далеко не кожна агрофірма. Детальнішу інформацію про майбутню співпрацю можна дізнатися на сайті або у представника фірми, зв’язатися з яким можна зручним для вас способом.