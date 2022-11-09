85 тис. грн штрафу сплатить здолбунівчанин за торгівлю сурогатом

Прокурорами Рівненської обласної прокуратури у Рівненському міському суді доведено вину 32-річного жителя Здолбунова, якого обвинувачували у незаконному придбанні, транспортуванні та збуті алкогольних напоїв та тютюнових виробів (ч. 1 ст. 204 КК України).Чоловік, не будучи підприємцем, проте прагнучи швидкого збагачення, купував на одному з рівненських ринків, а потім перепродував за місцем свого проживання незаконно виготовлений спирт етиловий, алкогольні напої та цигарки.Протиправну діяльність здолбунівчанина правоохоронці припинили у вересні цього року. Тоді, в ході санкціонованих обшуків, у нього вилучили понад 260 літрів алкогольних напоїв, які, згідно з висновком експерта, не відповідають ДСТУ спирту та горілки, а також 170 пачок цигарок без марок акцизного податку.Вироком суду обвинуваченого визнано винним та призначено покарання – 85 тис. грн штафу, з конфіскацією та знищенням вилученого майна.Вирок законної сили ще не набрав, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.