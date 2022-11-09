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Убивця полковника міліції таки перебуватиме за ґратами довічно

Новини регіону / Волинська область 10-ноя, 2022, 08:069 prov 0
За принципової позиції прокурорів Ковельської окружної прокуратури суд залишив без задоволення заяву про перегляд справи засудженого до довічного позбавлення волі 52-річного волинянина – він і надалі відбуватиме покарання за низку вчинених ще на початку 2000-х років злочинів.
Увечері 20 березня 2002 року чоловік з двома спільниками здійснили розбійний напад із проникненням у квартиру в Ковелі.
У помешканні перебували дві жінки та дворічна дівчинка.
Озброєні нападники вимагали з них гроші, знаючи, що господар квартири має намір наступного дня купувати авто.
Тим часом додому – у помешкання в цьому ж під'їзді цього ж будинку, повертався старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів, учинених організованими групами, слідчого управління УМВС України у Волинській області полковник Федір Литвинюк.
 Почувши шум у квартирі сусідів, він втрутився в ситуацію, схопив одного зі злочинців – та наразився на кулю з пістолета «ТТ».
Той постріл став смертельним.
Згодом убивцю та його спільників судили. З'ясувалося, що окрім цього злочину на їхньому рахунку було понад 20 правопорушень, вчинених у складі організованої групи.
Суд призначив 32-річному раніше судимому за розбої, а того разу – ще і за вбивство правоохоронця волинянину покарання у виді довічного позбавлення волі.
Його спільники отримали по 10 років позбавлення волі – і вже відбули покарання.
Убивця ж вирішив наполягати на перегляді справи за нововиявленими обставинами.
Проте жодних нововиявлених обставин суд не встановив –і волинянин перебуватиме за ґратами довічно. 
Пресслужба обласної прокуратури.
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