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У вас є лише один шанс уникнути смерті - негайно здатися.

Головна / Війна з московитами 11-ноя, 2022, 18:559 prov 0
Російські солдати!
Як і очікувалося, після відступу основного угруповання військ російської армії від українського Херсона, ваше командування здало вас на долю.
Ваші командири закликають вас одягнутися в цивільний одяг і спробувати самостійно втекти з Херсона. Очевидно, ви не можете цього робити.
Херсон повертається під контроль України. Шляхи відступу російських окупантів знаходяться під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти ЗСУ будуть перешкоджані. Кожен російський солдат, який чинитиме опір, буде знищений.
У вас є лише один шанс уникнути смерті - негайно здатися.
У разі добровільного полону Україна гарантує вам виживання та безпеку. Ми виконуємо Женевські конвенції, гарантуємо військовополоненим харчування, медичну допомогу та можливість обміну на військовослужбовців Збройних Сил України, які тримаються в полоні в РФ.
Здаватися в полон безпечно після попереднього обговорення умов капітуляції з уповноваженими представниками українського командування зателефонувавши на гарячу лінію Державного проекту України "Хочу жити":
?? +38 066 580 34 98?? +38 093 119 29 84(цілодобово)
або скористайтеся чат-ботом "Хочу жити"
https://t.me/spasisebyabotЯкщо ви не маєте можливості зв'язатися з проектом "Хочу жити", дотримуйтесь наступного алгоритму:
?? Розблокуйте магазин і повісьте зброю на ліве плече стволом вниз, підніміть руки з білим прапором (підходить будь-яка біла тканина), крикніть "Я здаюся! », підійти до українських військових по командуванням і виконати всі їхні вимоги.Як здатися у складі групи чи підрозділу:
??Складіть всю зброю та відступите, станьте перед військовою технікою (до цього замовкніть її - вона не повинна бути в бою), відправте переговорника (офіцера або старшого в званні) - він повинен бути беззбройним та мати білий прапор.Якщо ви громадянин України з тимчасово окупованих територій і вас насильно "кличуть" і змушують воювати на боці РФ, повідомте про це українських військових.
На допиті доведеться повідомити українським військовим свої дані: прізвище, ім'я, по батькові, звання, дату народження, особистий номер та іншу актуальну інформацію.
Збережіть свої життя - здайтеся!
Генеральний штаб ЗСУ.


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