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На Рівненщині СБУ затримала агента рф, який передав ворогу дані про військовослужбовців регіону

Рівненська область / Новини регіону / Війна з московитами 12-ноя, 2022, 17:129 prov 4

У ході проведення багатоетапної спецоперації, співробітниками СБУ було викрито і затримано зрадника, який у вересні п.р. був завербований спецслужбами рф. 

Як встановило слідство, за завданням свого «куратора», вказаний мобілізований військовослужбовець збирав інформацію розвідувального характеру про сили, засоби, наявність новітнього озброєння та чисельність особового складу однієї з військових частин Рівненської області.

Також, перебуваючи в одному із шпиталів регіону, зрадник ініціативно зібрав та надав представникам рф особисті дані та кількість військовослужбовців, які знаходилися на стаціонарному лікуванні у вказаному закладі. Для цього зловмисник використовував месенджер «Телеграм».

Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника під час спроби чергової передачі розвідданих до рф. 

Зловмиснику повідомлено про підозру  у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України «Державна зрада».

Джерело.
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