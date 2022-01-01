На Рівненщині СБУ затримала агента рф, який передав ворогу дані про військовослужбовців регіону

У ході проведення багатоетапної спецоперації, співробітниками СБУ було викрито і затримано зрадника, який у вересні п.р. був завербований спецслужбами рф.Як встановило слідство, за завданням свого «куратора», вказаний мобілізований військовослужбовець збирав інформацію розвідувального характеру про сили, засоби, наявність новітнього озброєння та чисельність особового складу однієї з військових частин Рівненської області.
Також, перебуваючи в одному із шпиталів регіону, зрадник ініціативно зібрав та надав представникам рф особисті дані та кількість військовослужбовців, які знаходилися на стаціонарному лікуванні у вказаному закладі. Для цього зловмисник використовував месенджер «Телеграм».
Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника під час спроби чергової передачі розвідданих до рф.
Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України «Державна зрада».Джерело.