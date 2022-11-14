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На блок-посту наїхав на військового: поліцейські Рівненського району розпочали досудове розслідування

Рівненська область / Новини регіону 14-ноя, 2022, 08:579 prov 0
Повідомлення про автопригоду на автодорозі «Київ-Чоп» неподалік села Калинівка надійшло до поліції сьогодні, 13 листопада, близько 18:20.
Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що водій автомобіля «Audi» 29-річний житель міста Львів, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на 40-річного військового сил територіальної оборони, який ніс службу на блок-посту. Потому врізався у службове авто «Mitsubishi Outlander», що було припарковане на стоянці неподалік.
Внаслідок ДТП потерпілого із відкритим переломом ноги, саднами та гематомами доставили до Корецької міської лікарні.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 КК України.
За зовнішніми ознаками водій «Audi» тверезий, втім, у нього відібрали біологічні зразки.
Поліція Рівненської області.
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