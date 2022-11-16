Як користуватися онлайн-кредитами вигідно

Метою розробки кредитів онлайн є допомога позичальникам, яким потрібні менші суми, ніж зазвичай надають інші кредитори, наприклад банки. Ця послуга насамперед призначена для того, щоб допомогти позичальникам розв'язати фінансові питання до зарплати. Позики на картку не є цільовими кредитами чи позиками із заставою. І тому цьому виду кредитування не потрібні поручителі, заставні предмети чи уточнення мети витрат.
Чому люди користуються кредитами онлайн?Оскільки мікропозики на картку передбачають менші суми, вони можуть допомогти позичальникам із невеликими короткостроковими фінансовими потребами.
Основні причини звернення до МФО:
- гроші до зарплати на картку. Несподівані витрати можуть набувати різних форм. Може зламатися автомобіль, знадобиться раптовий ремонт у будинку або придбання незамінної техніки. Понад половина українців не можуть дозволити собі відкласти достатньо грошей для надзвичайної події. Близько 59% українців кажуть, що живуть від зарплати до зарплати. Цій демографічній групі людей потрібно кудись звернутися, коли їм раптово потрібно заплатити понад 2000 гривень для покриття базових витрат;
- допомога з очікуваними витратами. Коли ви плануєте розрахуватись із потребами у міру надходження зарплати, перекриття бюджету відбувається частіше. Ви можете суворо ставитись до планування витрат, але коли ваш бюджет обмежений, обов'язково будуть моменти, коли вам знадобиться невелика додаткова допомога;
- перекредитування. Сильне кредитне навантаження може негативно вплинути на бюджет. Щоб покрити відсотки за іншими кредитами чи повністю перекредитуватися на більш вигідних умовах, позичальники нерідко звертаються до МФО.
Чим мікропозика відрізняється від банківського кредиту?Банки спеціалізуються не тільки на кредитуванні, а й на депозитах, розстрочках тощо. Основна спеціалізація МФО — надання кредитів онлайн на картку. Завдяки цьому послуга максимально заточена під клієнтом. Він може звертатися по гроші в будь-який час, оскільки мікрофінансові компанії надають послуги цілодобово. Крім того, максимально можлива для нього сума розраховується індивідуально, а ставка буде незмінною, тоді як при банківському кредитуванні ставка може бути перерахована індивідуально у бік погіршення для клієнта (якщо у нього негативна КІ, немає поручителів, застави тощо). Також МФО кредитують на менші суми, аніж ті, які готовий надати банк. Як правило, до традиційних фінустанов звертаються за цільовими кредитами: на покупку авто, нерухомості або відкриття бізнесу.
Як користуватись мікрокредитами вигідно?
- Вибрати одну компанію та співпрацювати з нею. Визначте свого фаворита серед багатьох мікрофінансових організацій та намагайтеся користуватись лише його послугами. Це пов’язано з тим, що найбільш лояльні клієнти компаній можуть отримувати великі знижки на позики на картку, що дозволяє максимально заощадити.
- Скористатися правом першого кредиту. Практично всі МФО в Україні кредитують нових клієнтів зі ставкою 0,01% на день. Це вигідно, оскільки після закінчення терміну переплата буде мінімальною.
- Підписатись на новини компанії. Дайте згоду на розсилку, підпишіться на акаунти компанії в соцмережах та беріть участь у конкурсах. Ви завжди будете в курсі свіжих оновлень, промокодів та акцій. МФО часто публікують у себе на сторінках нові промокоди, якими можна скористатися при повторному оформленні кредиту онлайн на картку.