Поліція Закарпатської області

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На Закарпатті правоохоронці затримали зловмисника, який під виглядом водіїв міжнародних перевезень переправляв через кордон чоловіків призовного віку.Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, у співпраці зі співробітниками СБУ та прикордонниками, за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону, перекрили канал незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку.У результаті проведення оперативних заходів правоохоронці встановили, що організатором злочину є 29-річний житель Ужгородщини. Чоловік, за визначену суму грошей, оформляв своїх клієнтів нібито водіями, що здійснюють міжнародні вантажні перевезення, після чого неправдиві відомості мали вноситися до системи «Шлях».Таким чином чоловіки призовного віку, за 7 тисяч доларів США, могли б незаконно покинути межі країни.Однак зловмисник був затриманий закарпатськими правоохоронцями одразу після того, як доставив чергового клієнта до пункту пропуску у селі Астей Берегівського району. У нього вилучили отримані грошові кошти та транспортний засіб, яким він користувався.Фігуранта, відповідно до статті 208 КПК України, було поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Наразі слідчі вже повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. За санкцією статті зловмиснику загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.У справі триває досудове розслідування.