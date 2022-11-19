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Виправдовував збройну агресію рф, живучи в білорусі – перед судом постане громадянин України

Новини регіону / Волинська область 19-ноя, 2022, 09:039 prov 0
Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у розслідуваному слідчими УСБУ в області кримінальному провадженні про вчинення 63-річним уродженцем Луганщини виправдовування та визнання правомірною збройної агресії російської федерації проти України (ч.1ст.436-2 КК України).
Встановлено, що чоловік, виїхавши у білорусь, систематично поширював у російській соціальній мережі агітаційні публікації із наративами «руского міра», виправдовував та підтримував дії рф проти України.
Коли громадянин повернувся в Україну – йому повідомили про підозру у вчиненні цього злочину.
Тепер же він постане перед судом, який і обере йому міру покарання.
Пресслужба обласної прокуратури.
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