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На Хмельниччині судитимуть юнака, який вбив та зґвалтував неповнолітню дівчину

Новини регіону / Хмельницька область 20-ноя, 2022, 09:279 prov 0
Прокурорами Хмельницької обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно 20-річного мешканця Хмельницького району за фактом умисного вбивства, поєднаного із сексуальним насильством, а також вчинення майнових злочинів (п. 10 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України).   
Трагедія сталася 5 липня в Хмельницькому. 
Поблизу недіючого залізничного переїзду знайшли тіло 16-річної дівчини. Покійна була напівроздягненою. 
Правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний 20-річний молодик. У скоєному юнак зізнався. 
Розповів, що побачив незнайому дівчину і захотів з нею ближче познайомитись. Коли та відмовила, витяг з одягу шнурівку, накинув їй на шию, задушив і зґвалтував. Також зловмисник викрав у потерпілої мобільний телефон та банківську картку. 
Хлопця затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 
Наразі він знаходиться під вартою. 
Обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення. 
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчим управлінням ГУНП у Хмельницькій області. 
Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.
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