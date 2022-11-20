На Хмельниччині судитимуть юнака, який вбив та зґвалтував неповнолітню дівчину

Прокурорами Хмельницької обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно 20-річного мешканця Хмельницького району за фактом умисного вбивства, поєднаного із сексуальним насильством, а також вчинення майнових злочинівТрагедія сталася 5 липня в Хмельницькому.Поблизу недіючого залізничного переїзду знайшли тіло 16-річної дівчини. Покійна була напівроздягненою.Правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний 20-річний молодик. У скоєному юнак зізнався.Розповів, що побачив незнайому дівчину і захотів з нею ближче познайомитись. Коли та відмовила, витяг з одягу шнурівку, накинув їй на шию, задушив і зґвалтував. Також зловмисник викрав у потерпілої мобільний телефон та банківську картку.Хлопця затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Наразі він знаходиться під вартою.Обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчим управлінням ГУНП у Хмельницькій області.