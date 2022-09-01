Схвалення «подвигів» штурмовиків-сомалійців під час «Маріупольського котла», поклоніння ворогам - на Житомирщині судитимуть місцевих жителів

Житомирська обласна прокуратура спільно з Управлінням СБ України в області, продовжує викривати кримінальні правопорушення проти миру, безпеки і міжнародного правопорядку, а також факти колабораціоналізму.Наразі прокурори Житомирської обласної прокуратури скерували до суду два обвинувальні акти стосовно місцевих жителів.Зокрема, жительці міста Малина, уродженці воронезької області, інкримінується поширення матеріалів, у яких міститься глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році, вчиненого повторно (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).За даними слідства, обвинувачена на своєму акаунті у заблокованій соцмережі «Однокласнікі» особливо бурхливу діяльність розгорнула після широкомасштабного збройного вторгнення рф на територію нашої держави.Зокрема, протягом квітня-липня цього року активно захоплювалася та поширювала тексти про «подвиги» комбата терористичного збройного угрупування «Сомалі», яке виконувало завдання під час ворожої операції «Маріупольський котел», успішний штурм вокзалу, знищення ракетними ударами українських захисників та бойової техніки.Фігурантка провадження схвалювала і поширювала тексти, які містили «низькі поклони вдячності» рашистським «героям», котрі авіабомбами руйнували мирні будівлі українців, клятви у любові до росії, схвалення дій ворогів тощо.Установлено, що серед значної кількості користувачів соцмережі обвинувачена поширила щонайменше 24 тексти, у яких міститься глорифікація осіб, які здійснювали агресію рф проти України, представників збройних формувань ворога.У публічних закликах до підтримання рішень та дій держави-агресора, за ч. 1 ст. 111-1 КК України, обвинувачено і жителя одного із селищ міського типу Житомирського (раніше Попільнянський) району.Локацією для проросійської пропаганди прибічник ворогів обрав центр селища. Так, 01.09.2022, увечері, перебуваючи поблизу адміністративного приміщення, обвинувачений висловлював свою позицію до держави-агресора та її керівництва, вигукуючи гасла «Слава росії!», «путін прийде-порядок наведе!».А от його «партнерку» по колабораційній діяльності, жительку смт Іршанськ, суд визнав винною у скоєнні аналогічного кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 111-1 КК України) та постановив вирок відповідно до передбаченого санкцією покарання.Ця прихильниця путіна, яка займається підприємницькою діяльністю у сфері побутового обслуговування населення, переконувала місцевих жителів, що «іде православний цар владімір звільняти нас усіх та об’єднувати три руські землі». Засуджена також схвалювала створення так званих «ДНР» і «ЛНР».До того ж, свою вину у суді не визнала. Однак прокурори Коростенської окружної прокуратури надали суду переконливі докази, які базувалися на показах свідків, на підставі яких суд призначив відповідний вирок.