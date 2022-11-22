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Продавали автомобілі, ввезені як гуманітарна допомога: на Хмельниччині викрили протиправну схему

Новини регіону / Хмельницька область 22-ноя, 2022, 08:539 prov 0
Чоловіки намагалися реалізувати три автівки за 550 тисяч гривень.
Оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області спільно зі слідчими обласної поліції та працівниками СБУ в області викрили протиправну схему продажу автівок гуманітарного призначення. Її організатор - раніше судимий місцевий мешканець.
До оборудки був залучений і його син. Під приводом гуманітарної допомоги в Україну завозили позашляховики та мікроавтобуси. В подальшому фігуранти реалізовували автівки на вторинному ринку українським військовим та представникам місцевих ГО, які допомагають бійцям ЗСУ і тероборони. 18 листопада фігурантів викрили під час спроби продати три автівки за 550 тисяч гривень.
За попередніми даними, у такий спосіб вони реалізували більше десяти «гуманітарних» авто.
Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозр учасникам оборудок.
Слідство триває за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури.
Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України
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