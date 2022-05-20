Зусиллями міського шахово-шашкового клубу «Дебют» було організовано та проведено перший в цьому році на теренах області відкритий кубок міста Сарни з шашок. Ніхто не очікував прибуття на турнір такої обширної аудиторії з різних міст нашої області.Учасники зіграли турнір в 8 турів білими і чорними фігурами по 10 хвилин на партію.Спочатку високий тон в грі задав Василь Атаманець (м. Березне), котрий пройшов перші три тури без втрати очок. Але в четвертому турі він зазнав дошкульної поразки 4-0 від Романа Радька і поступився йому ж лідерством, а також Олександру Русіну (м. Володимирець), котрий в цей час отримав вікторію над Віталієм Годунком. В спину лідерам дихали Володимир Галаган, Олександр Цицюра та Петро Іллюк (Березне). Нічия у двобої лідерів надала можливість підтягнутися до п’єдесталу ще декільком спритникам, а саме Андрію Ткачуку (м. Рівне), Анатолію Романюку ( смт. Клесів) та Віталію Годунку.В передостанньому турі Анатолій Романюк перемагає одного з лідерів Олександра Русіна 3-1, а Петро Іллюк гальмує впевнену ходу іншого лідера Романа Радька 2-2. Паралельно Андрій Ткачук громить Василя Атаманця 4-0, а юний клесівчанин Станіслав Кардаш з таким же рахунком обігрує досвідченого Володимира Галагана. Це неабияк загострило інтригу на останній тур.Важливі його партії закінчилися так: Роман Радько - Анатолій Романюк 3-1, Олександр Русін - Петро Іллюк 3-1, Андрій Ткачук - Станіслав Кардаш 2-2, Ігор Ліщук - Олександр Цицюра 4-0. В результаті з результатом у 25 очок кубок завоював Роман Радько. Срібло дісталося Олександру Русіну - його показник 23 очка. По 20 очок набрали Андрій Ткачук та Ігор Ліщук (смт, Клесів). Бронзову нагороду завдяки кращим додатковим показникамотримав рівнянин Андрій Ткачук. На пятому місці закріпився Петро Іллюк, а призову шістку замкнув Олексій Жакун (м. Дубровиця).Серед дітей першість впевнено виграв клесівчанин Станіслав Кардаш. А кращим серед ветеранів виявився Анатолій Романюк.1.Радько Роман, Сарни –25 очок2.Русін Олександр, Володимирець - 233.Ткачук Андрій, Дубровиця – 204.Ліщук Ігор, Клесів –205.Іллюк Петро, Березне – 196.Жакун Олексій, Дубровиця 197.Кардаш Станіслав, Клесів–198.Годунко Віталій, Сарни – 189.Романюк Анатолій, Клесів – 1810.Галаган Володимир, Сарни – 1711.Зань Іван, Сарни – 1712.Симонюк Валентин, Володимирець – 1713.Абрамчук Олександр,Чудель – 1714.Цицюра Олександр, Сарни – 1615.Атаманець Василь, Березне – 1516.Андрєєв Михайло, Клесів – 1417.Хильчук Тарас, Березне – 1418.Абрамчук Микола, Клесів– 1319.Корсун Юрій, Сарни – 1020.Касянець Сергій, Березне – 921.Павлюк Семен, Сарни – 622.Чернецов Андрій, Сарни – 5