Полин Голодомору в пам'яті нащадків

Цими днями по всій Україні та країнах світу проходять заходи до 90-річчя Голодомору 1932-1933 рр. Протягом 21-22 листопада 2022 року в м. Одеса пройшла Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю за темою: