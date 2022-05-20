Полин Голодомору в пам'яті нащадків

Цими днями по всій Україні та країнах світу проходять заходи до 90-річчя Голодомору 1932-1933 рр. Протягом 21-22 листопада 2022 року в м. Одеса пройшла Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю за темою: «Голодомор-геноцид як чинник руйнації традиційної культури українців»: до 90-х роковин Голодомору 1932-1933 рр., в якій прийняла активну участь від Рівненщини - заступник директора Тинненського ліцею, Сарненського району - історик, вчитель-методист Світлана Коток, яка представила свою монографію «Голодомор – 33 : голод, чи геноцид: погляд через століття».
Актуальний і важливий захід організували Міністерство культури та інформаційної політики України, Інститут історії України НАН України.
Важливою подією у рамках конференції стала презентація четвертого випуску бібліографічного покажчика «Голодомор в Україні 1932-1933 рр.» за участю Станіслава Владиславовича Кульчицького – доктора історичних наук, професора, головного наукового співробітника відділу історії України 20-30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України Національної академії наук України.