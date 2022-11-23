На Рівненщині судитимуть ухилянта-резервіста

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно рівненського резервіста, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України).
За даними слідства, 27-річний чоловік, перебуваючи у військовому резерві Національної гвардії України, після введення на території держави воєнного стану та оголошення загальної мобілізації у строк, визначений командиром військової частини, не з’явився до пункту її постійної дислокації.
Таким чином чоловік, фактично, ухилився від військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.
Досудове розслідування проводив третій слідчий відділ (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.
Нагадуємо, що відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.