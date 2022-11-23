П’ять шкіл Рівненщини отримали нові автобуси

Вчора начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль та голова облради Андрій Карауш вручили ключі від нового транспорту.
Так, по одному шкільному автобусу доправлять у Гощанську, Корецьку, Тараканівську громади, а два - у Вододимирецьку.
«Наразі в Рівненській області курсують більше 212 автобусів, які довозять до шкіл понад 17 тисяч дітей. Потреба є ще у 102 транспортних засобах. І ми не зупинимося, доки не закриємо потребу. До кінця року плануємо вручити ключі ще від 16 шкільних автобусів», - сказав Віталій Коваль.
Транспортні засоби на суму 13,5 мільйонів гривень закупили за кошти держбюджету за співфінансування громад. Нові автобуси розраховані на 30 місць і мають усі зручності для перевезення дітей.
Очільник області також наголосив, що сьогодні заклади освіти області тримають освітній фронт. Школи стали не лише осередком навчання, дружби, а й надійним фундаментом і основою нашої перемоги. На кухнях готують їжу, у підвалах - оберігають дітей, плетуть сітки, формують передачі для фронту, приймають вимушено переміщених осіб.
Перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін додав, що півсотні шкільних автобусів допомагають боронити країну, виконувати задачі, необхідні для перемоги.
«Ці автобуси зі шкільного автопарку наразі виконують зовсім інші функції: нині вони «служать» і наближають перемогу України. Сьогодні всі наші зусилля та сили спрямовані на підтримку та допомогу військовим, але й не маємо права забувати про майбутнє України, наших дітей», - зазначив Сергій Подолін.
Наразі шкільними автобусами довозиться 80% учнів, 5,6 % - орендованим транспортом та 9% рейсовими маршрутками за кошти місцевих бюджетів.
Як повідомили в обласному департаменті освіти і науки, що сьогодні - це перша партія «школяриків». Наступна - ще 16 таких автобусів.
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