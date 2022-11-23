На Закарпатті у жінки вилучили авто через спробу провезти через кордон 500 пачок цигарок

У Берегівському районі у пункті пропуску "Лужанка" 22 листопада у жінки вилучили авто через спробу провезти через кордон 500 пачок сигарет. Про це повідомляють на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
"Перемістити сигарети через кордон намагалась 25-річна громадянка України, яка прибула в пункт пропуску автомобілем марки "Форд", — йдеться у повідомленні.
Під час поглибленої перевірки авто у двох запасних колесах та під обшивкою багажника оглядова група виявила 500 пачок сигарет. Тютюнові вироби та автомобіль "Форд" вилучили. Наразі встановлюється сума оцінки конфіскованого майна.