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12 років позбавлення волі – на Житомирщині засуджено командира протитанкового артдивізіону-«кольчугівця» так званої «ДНР»

Рівненська область / Новини регіону / Війна з московитами 26-ноя, 2022, 08:189 prov 0
За публічного обвинувачення прокурора Житомирської обласної прокуратури у порядку спеціального судового розгляду жителя Донеччини визнано винним в участі у терористичній організації та у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 1 ст. 258-3,  ч. 2 ст. 260 КК України). Йому призначене покарання у виді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Прокурори у суді довели, що житель м. Макіївки Донецької області з 2014 року - дотепер бере участь у незаконному збройному формуванні так званої «ДНР»,  яке протистоїть об’єднаним силам Збройних Сил України.
За час перебування у терористичній військовій організації 61-річний засуджений вислужився до звання псевдопідполковника, командира протитанкового артилерійського дивізіону гвардійської оперативно-тактичної групи «Кольчуга» (раніше «Кальміус»).
Псевдопідполковник керував протитанковим підрозділом, який залучався до збройного опору українським захисникам, знищення живої сили ЗСУ, бойової техніки та скоєння інших тяжких і особливо тяжких злочинів.
Також засуджений забезпечував боєздатність та управління вогнем протитанкового артдивізіону, дбав про стан військової техніки та засобів ураження.
Досудове розслідування Управлінням СБ України в Житомирській області проводилося у формі in absentia (за відсутності особи), у зв’язку з переховуванням фігуранта провадження на тимчасово окупованій території України.  
Пресслужба Житомирської обласної прокуратури.
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