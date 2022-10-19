12 років позбавлення волі – на Житомирщині засуджено командира протитанкового артдивізіону-«кольчугівця» так званої «ДНР»

За публічного обвинувачення прокурора Житомирської обласної прокуратури у порядку спеціального судового розгляду жителя Донеччини визнано винним в участі у терористичній організації та у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України). Йому призначене покарання у виді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Прокурори у суді довели, що житель м. Макіївки Донецької області з 2014 року - дотепер бере участь у незаконному збройному формуванні так званої «ДНР», яке протистоїть об’єднаним силам Збройних Сил України.
За час перебування у терористичній військовій організації 61-річний засуджений вислужився до звання псевдопідполковника, командира протитанкового артилерійського дивізіону гвардійської оперативно-тактичної групи «Кольчуга» (раніше «Кальміус»).
Псевдопідполковник керував протитанковим підрозділом, який залучався до збройного опору українським захисникам, знищення живої сили ЗСУ, бойової техніки та скоєння інших тяжких і особливо тяжких злочинів.
Також засуджений забезпечував боєздатність та управління вогнем протитанкового артдивізіону, дбав про стан військової техніки та засобів ураження.
Досудове розслідування Управлінням СБ України в Житомирській області проводилося у формі in absentia (за відсутності особи), у зв’язку з переховуванням фігуранта провадження на тимчасово окупованій території України.
Пресслужба Житомирської обласної прокуратури.