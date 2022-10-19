Засідання сесії ПА ОБСЄ у Варшаві розпочалося у темряві на знак солідарності з Україною

Парламентська сесія Організації з безпеки і співробітництва в Європі 25 листопада розпочалася із темряви у залі засідань. Так представники країн світу продемонстрували солідарність із Україною, яка бореться з російською агресією.
Засідання ПА відбулося у Варшаві, оскільки зараз в ОБСЄ головує Польща. На початку зустрічі в залі погасло світло (щоб переглянути фото, доскрольте новину до кінця).
Як відомо, після ракетного обстрілу 23 листопада в Україні запровадили аварійні відключення світла. Вони необхідні для того, щоб стабілізувати навантаження на енергетичну систему.
Тож партнери України в ОБСЄ вирішили підтримати українців, які через російські обстріли змушені сидіти без світла й тепла. На деякий час делегати також опинилися у темряві.
Загалом на цій сесії обговорювали захист прав людини під час збройних конфліктів та гуманітарних криз.
Водночас Україна оголосила бойкот в Парламентській асамблеї через РФ. Парламентська асамблея 26 листопада не змогла ухвалити рішення про тимчасове відсторонення російських делегатів. Через це українська сторона заявила, що буде бойкотувати роботу нашої держави в Організації. До такої ініціативи долучилися делегації з Естонії та Литви, які також покинули засідання, допоки не буде вирішення цієї ситуації.
Поки в ОБСЄ не коментували дії України. Однак Росію на засідання не допустили, а Польща взагалі не дозволила в'їзд на свою територію делегатів держави-терориста РФ.
Маршалок польського Сенату Томаш Гродзький заявив про необхідність виключити Росію з Парламентської асамблеї ОБСЄ та Ради Безпеки ООН через її агресію проти України. Він наголосив, що ща чинним регламентом, це не так легко, однак потрібно знайти спосіб.
Як повідомляв OBOZREVATEL, країна-агресор РФ намагається заручитися підтримкою своїх "союзників" усередині ОБСЄ. Так Кремль хоче будь-якими способами протистояти антикремлівським ініціативам Варшави в межах головування Польщі в Організкації.