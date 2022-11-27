Макі роли: що це таке та де їх замовити

Макі роли – одна з самих відомих страв Японії, готується у вигляді скрученого ролу. За основу взято просочений рисовим оцтом рис доповнений начинкою. Все це згорнуто в лист норі. Таким способом отримують найпопулярніші макі роли в Тернополі які можна замовити на сайті https://sushi-pizza39.com.ua/sushii/maki-rolls/. «Макі» дослівно перекладається як «згорнутий», тому випадково їх переплутати не вийде.
В світі виділяють всього три види:
- хосомакі;
- чумакі;
- футомакі.
Їх відмінність в товщині та розмірі. Хосомакі це тоненький рулет, де невеликі шматочки. Футомакі, набагато більші роли. Незважаючи на розмір, у виході страва буде мати шість або вісім ролів.
Зазвичай в суші макі використовується лише один інгридієнт як начинка. Це може бути що завгодно, морепродукти, овочі або риби. Серед овочів та фруктів найпопулярнішою є огірок або авокадо.
Макі в меню
На сайті "Sushi-pizza39" можна замовити наступні макі :
- макі з спіруліною;
- макі з лососем;
- макі з вугрем;
- макі з копченим лососем;
- макі авокадо;
- макі з огірком;
- макі з тунцем.
Такі страви подаються з соєвим соусом, імбиром та васабі. Імбир допомагає перебити смак, якщо є бажання скуштувати другий вид ролів. Васабі дасть гостроту. Соєвий соус багатий на вітаміни та мінерали, його прирівнюють до м’яса за корисні ознаки. При дотриманні всіх традицій в споживанні суші, вийде дуже поживний, смачний та корисний продукт.
Як "Sushi-pizza39" готують макі?
Після надходження замовлення за справу беруться професіонали кухарі. Оскільки здоров’я клієнта це дуже важливо, то для приготування використовуються самі свіжі продукти. До передачі замовлення кур’єру залишається зовсім трохи.
- Розрізати норі та покласти на килим;
- Викласти рис залишивши невелику чистину норі;
- Нарізати начинку та викласти по ширині листа по центру;
- Згорнути за допомогою килимка, трохи змочивши місце
без рису та посипати кунжутом або полити соусом унагі;
- Нарізати та покласти імбир та васабі.
Потім приготовлене та запаковане замовлення забере кур’єр. Оскільки він продумає свій маршрут ще в момент приготування, тому доставка суші та ролів в Тернополі відбудеться в самі короткі терміни та не змусить свого замовника чекати. А поки страва в дорозі, залишиться час щоб приділити його родині або своїм друзям. Доставка це вигідно, а головне зручно. Оплатити можна кур’єру готівкою або карткою під час отримання замовлення. Смачного.