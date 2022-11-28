Рівне:

Створення та просування сайтів

Який радіатор обрати для дитячої кімнати

Порадниця / Комерційна 29-ноя, 2022, 11:419 prov 13

Стиль, вибір кольорів, зручність меблів – дитяча саме та кімната в будинку, де має бути продуманою кожна дрібниця. Одне з головних питань в організації простору – опалення. Стаціонарні централізовані батареї не завжди подають достатньо тепла. Особливо для малюка. Тому доводиться використовувати додаткові пристрої. Який обігрівач краще обрати – розкажемо далі. 

Види обігрівачів для дитячої кімнати

Купуючи обігрівач, важливо звертати увагу на безпеку експлуатації. Мерехтіння вогню каміна, наприклад, обов’язково притягне до себе дитину. А тепловентилятор працює дуже шумно. Найкращий вибір – покупка електричного обігрівача з простою конструкцією. З ним ви зможете обирати режим нагріву, контролювати його рівень та економити на витратах електроенергії.

Масляний радіатор

Коли централізоване опалення у місті ще не запустили, а на вулиці вже холодно, потрібно запастися таким обігрівачем для дитячої, який за декілька хвилин виправить ситуацію. Обігріти кімнату швидко та добре можна, якщо придбати масляний радіатор у Полтаві високої потужності та з багатьма секціями. Але вмикати прилад необхідно лише за присутності дорослих, тому що:

- Поверхня обігрівача при максимальному режимі розігрівається до 400 градусів. Якщо дитина доторкнеться до неї, вона може обпектися.
- Підлогові моделі легко перекинути. Падіння може призвести до порушення герметичності корпусу із розпеченою оливою всередині. 
- Механічне керування не має функції блокування кнопок. 

Після того, як дитяча нагрілася, обігрівач варто вимкнути та заховати у шафу або перевезти до іншої кімнати. Все моделі мають коліщатку для зручного пересування. 

Інфрачервоний обігрівач

Інфрачервоні хвилі не тільки обігрівають, але й формують комфортний мікроклімат у дитячій кімнаті. Вони знезаражують, але не сушать повітря, не палять кисень. Серед інших переваг пристроїв:

- швидкий прямий нагрів;
- низький рівень шуму;
- екологічність;
- відсутність конвекції;
- тривалий термін служби. 

Промені інфрачервоних обігрівачів мають спрямовану дію. В кутах, куди вони не потрапляють, холодно. Якщо в кімнаті живуть дві дитини та стоять два ліжка, краще придивитися в каталозі Аллодва джерела тепла. В іншому випадку один малюк буде мерзнути. Вдалим вибором стануть керамічні панелі у вигляді панно.

Конвекторний радіатор

Чим нижче знаходиться конвектор щодо підлоги, тим ефективніше працює. Але використовувати підлогові обігрівачі в дитячих кімнатах небезпечно, тому що дитина легко перекине прилад. 

Настінні варіанти для дитячої краще. Варто встановлювати їх якомога ближче до підлоги. Тоді й витрати енергії вдасться заощадити. Доцільно купувати обігрівачі із вбудованим термостатом та опцією блокування кнопок. Це допоможе регулювати клімат у дитячій кімнаті та захистити малюка від небажаних травм.

Схожі новини
Топ 10 нових порад як правильно вибрати дитячий одяг?
Порадниця

Топ 10 нових порад як правильно вибрати дитячий одяг?

Як вибрати електрогітару
Порадниця

Як вибрати електрогітару

Як перетворити спальню на витвір мистецтва?
Порадниця

Як перетворити спальню на витвір мистецтва?

Як правильно обрати гамак?
Порадниця

Як правильно обрати гамак?

Жалюзі. Різні види жалюзі, їх переваги
Порадниця

Жалюзі. Різні види жалюзі, їх переваги

Погода
Рівне

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua
Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору