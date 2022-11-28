Який радіатор обрати для дитячої кімнати

Стиль, вибір кольорів, зручність меблів – дитяча саме та кімната в будинку, де має бути продуманою кожна дрібниця. Одне з головних питань в організації простору – опалення. Стаціонарні централізовані батареї не завжди подають достатньо тепла. Особливо для малюка. Тому доводиться використовувати додаткові пристрої. Який обігрівач краще обрати – розкажемо далі.

Види обігрівачів для дитячої кімнати

Купуючи обігрівач, важливо звертати увагу на безпеку експлуатації. Мерехтіння вогню каміна, наприклад, обов’язково притягне до себе дитину. А тепловентилятор працює дуже шумно. Найкращий вибір – покупка електричного обігрівача з простою конструкцією. З ним ви зможете обирати режим нагріву, контролювати його рівень та економити на витратах електроенергії.

Масляний радіатор

Коли централізоване опалення у місті ще не запустили, а на вулиці вже холодно, потрібно запастися таким обігрівачем для дитячої, який за декілька хвилин виправить ситуацію. Обігріти кімнату швидко та добре можна, якщо придбати масляний радіатор у Полтаві високої потужності та з багатьма секціями. Але вмикати прилад необхідно лише за присутності дорослих, тому що:

- Поверхня обігрівача при максимальному режимі розігрівається до 400 градусів. Якщо дитина доторкнеться до неї, вона може обпектися.

- Підлогові моделі легко перекинути. Падіння може призвести до порушення герметичності корпусу із розпеченою оливою всередині.

- Механічне керування не має функції блокування кнопок.

Після того, як дитяча нагрілася, обігрівач варто вимкнути та заховати у шафу або перевезти до іншої кімнати. Все моделі мають коліщатку для зручного пересування.

Інфрачервоний обігрівач

Інфрачервоні хвилі не тільки обігрівають, але й формують комфортний мікроклімат у дитячій кімнаті. Вони знезаражують, але не сушать повітря, не палять кисень. Серед інших переваг пристроїв:

- швидкий прямий нагрів;- низький рівень шуму;- екологічність;- відсутність конвекції;- тривалий термін служби.

Промені інфрачервоних обігрівачів мають спрямовану дію. В кутах, куди вони не потрапляють, холодно. Якщо в кімнаті живуть дві дитини та стоять два ліжка, краще придивитися в каталозі Аллодва джерела тепла. В іншому випадку один малюк буде мерзнути. Вдалим вибором стануть керамічні панелі у вигляді панно.

Конвекторний радіатор

Чим нижче знаходиться конвектор щодо підлоги, тим ефективніше працює. Але використовувати підлогові обігрівачі в дитячих кімнатах небезпечно, тому що дитина легко перекине прилад.

Настінні варіанти для дитячої краще. Варто встановлювати їх якомога ближче до підлоги. Тоді й витрати енергії вдасться заощадити. Доцільно купувати обігрівачі із вбудованим термостатом та опцією блокування кнопок. Це допоможе регулювати клімат у дитячій кімнаті та захистити малюка від небажаних травм.